La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA consegnerà il primo campione di asteroide sulla Terra

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA passerà vicino alla Terra questo fine settimana, portando con sé un campione raccolto dall'asteroide Bennu. Questa missione storica segna la prima volta che la NASA tenta di riportare materiale da un asteroide. Lanciato nel 2016, OSIRIS-REx ha raggiunto Bennu nel 2018, dove ha utilizzato il suo aspiratore per raccogliere polvere e ciottoli dalla superficie dell'asteroide.

La navicella spaziale lancerà il campione il 24 settembre 2023, intorno alle 7:30 IST. La capsula contenente il campione verrà lanciata da un'altitudine di 100,000 chilometri e atterrerà nel deserto dello Utah, negli Stati Uniti. Il comando di rilascio verrà inviato dal centro di controllo della Lockheed Martin in Colorado.

Una volta che il campione sarà ritenuto sicuro, verrà portato in un laboratorio temporaneo e pulito presso il Johnson Space Flight Center della NASA a Houston, dove sarà catalogato e analizzato per due anni, dalla fine del 2023 al 2025. Circa il 75% del campione di Bennu verrà essere conservati per ricerche future.

Dopo l'analisi, la navicella spaziale OSIRIS-REx verrà ribattezzata OSIRIS-APEX e viaggerà verso l'asteroide vicino alla Terra Apophis, stabilendosi in orbita attorno alla roccia spaziale entro il 2029.

L'asteroide Bennu è un piccolo oggetto che misura 500 metri di diametro e orbita attorno al Sole ogni sei anni. Si ritiene che sia il residuo di una roccia spaziale molto più grande. Anche se esiste una piccola possibilità che possa entrare in collisione con la Terra nel 2182, l'obiettivo della missione è studiare la composizione di Bennu e comprendere meglio lo stato e la composizione della materia agli albori del sistema solare.

Questa straordinaria missione mette in luce le straordinarie capacità della NASA e amplia i confini dell’esplorazione spaziale. Il campione restituito da Bennu fornirà preziose informazioni sulla storia del nostro sistema solare e aprirà la strada a futuri sforzi scientifici.

– Nasa