Si prevede che la capsula spaziale atterrerà con un campione di asteroide nel deserto dello Utah

Domenica una capsula spaziale che trasporta un campione di materiale roccioso raccolto da un asteroide effettuerà un atterraggio con il paracadute nel deserto dello Utah. Questo segna il terzo campione di asteroide restituito alla Terra e il più grande finora. I campioni sono stati raccolti dalla missione OSIRIS-REx, una collaborazione tra la NASA e gli scienziati dell'Università dell'Arizona.

La navicella spaziale OSIRIS-REx è stata progettata per raccogliere campioni dall'asteroide ricco di carbonio Bennu. Equipaggiata con telecamere, la navicella spaziale ha catturato immagini cruciali e sviluppato mappe 3D dell'asteroide. Ha inoltre misurato la temperatura di Bennu, mappato la sua composizione minerale e chimica e utilizzato i raggi X e la luce infrarossa per osservarla.

Il braccio robotico della navicella spaziale ha raccolto rocce sciolte e sporco dalla superficie dell'asteroide, sigillandoli all'interno di una capsula di ritorno dei campioni. Dopo essersi separata dalla navicella spaziale, la capsula iniziò la sua discesa attraverso l'atmosfera terrestre.

La missione OSIRIS-REx è iniziata nel 2016, quando la navicella spaziale è stata lanciata dalla Florida. Ha raggiunto Bennu nel 2018, entrando in contatto con la superficie dell'asteroide per circa cinque secondi nel 2020 per raccogliere i campioni. Nel maggio 2021, la navicella spaziale ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra.

Si prevede che il campione atterrerà domenica allo Utah Test and Training Range, nel deserto occidentale dello Utah. Gli scienziati saranno presenti per recuperare la capsula all'atterraggio. Il campione non conterrà contaminanti come virus o batteri, garantendone la sicurezza. Precauzioni simili sono state prese con campioni di missioni precedenti, come quelli della missione lunare Apollo 11.

Bennu, l’asteroide bersaglio della missione OSIRIS-REx, è un piccolo asteroide ricco di carbonio che passa relativamente vicino alla Terra ogni sei anni. Gli scienziati sperano di studiarne la composizione per comprendere meglio i rischi e le caratteristiche degli asteroidi vicini alla Terra. Mirano anche a scoprire maggiori informazioni sul potenziale rilascio di composti che formano la vita e sulla possibilità di estrarre acqua dagli asteroidi per il carburante dei missili.

Dopo la missione, la navicella spaziale OSIRIS-REx verrà ribattezzata OSIRIS-APEX e riproposta per studiare un altro asteroide vicino alla Terra, Apophis, nel 2029.

Per guardare la copertura in diretta dell'atterraggio della capsula OSIRIS-REx, puoi seguire il collegamento NASA Live.

Fonte: Al Jazeera, NASA