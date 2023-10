La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA riporta con successo un campione di asteroide sulla Terra

By

Dopo anni di preparazione e duro lavoro, la missione OSIRIS-REx della NASA ha restituito con successo una capsula contenente rocce e polvere raccolte dall'asteroide Bennu. La capsula di ritorno del campione è atterrata in un'area mirata vicino a Salt Lake City, Utah, il 24 settembre. Prima dell'atterraggio, la navicella spaziale ha catturato le immagini finali della discesa della capsula verso la Terra.

La missione OSIRIS-REx, che sta per Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security—Regolith Explorer, mirava a raccogliere un campione da Bennu e riportarlo sulla Terra per l'analisi. La navicella spaziale ha raggiunto Bennu nel 2018 e ha trascorso diversi anni a studiare la superficie dell'asteroide prima di raccoglierne un campione nel 2020.

Dopo l'atterraggio, la capsula di ritorno del campione è stata trasportata al Johnson Space Center della NASA a Houston. Nel frattempo, la navicella spaziale OSIRIS-APEX, ora ribattezzata, si sta imbarcando in una nuova missione per incontrarsi con l'asteroide Apophis nel 2029.

Il ritorno della capsula campione è un risultato significativo per il team OSIRIS-REx e per gli sforzi di esplorazione della NASA. Studiando la composizione dell'asteroide, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulle origini del sistema solare e potenzialmente di scoprire risorse preziose che potrebbero aiutare la futura esplorazione dello spazio.

