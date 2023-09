Missione OSIRIS-REx della NASA: ritorno con il primo campione di asteroide statunitense

By

Gli scienziati della NASA si stanno preparando per la fase finale della rivoluzionaria missione OSIRIS-REx, che ritornerà sulla Terra il 24 settembre, trasportando il primo campione di asteroide statunitense. Questo risultato monumentale segna una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale e nella ricerca scientifica.

OSIRIS-REx, abbreviazione di Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification e Security-Regolith Explorer, è la prima missione statunitense progettata per raccogliere un campione da un asteroide. Sta riportando materiale dalla superficie dell'asteroide Bennu, stimato in circa 8.8 once di peso. La navicella spaziale aveva raccolto questo materiale roccioso durante una missione su Bennu nel 2020.

Secondo Wired, l'atterraggio anticipato della capsula campione di asteroidi è previsto per domenica 24 settembre, alle 8.25:8.55 IST (XNUMX:XNUMX MDT), in un deserto dello Utah, negli Stati Uniti.

Tuttavia, il ritorno dei campioni sulla Terra rappresenta una sfida significativa per la missione. Anche se la navicella spaziale non entrerà nell'atmosfera del pianeta, rilascerà un pacco attentamente calcolato che seguirà una traiettoria precisa per effettuare un atterraggio controllato. La capsula contenente il campione deve essere protetta dal calore, dalle vibrazioni e dalla contaminazione del nostro pianeta.

Il rapporto spiega che l’angolo e la velocità corretti sono fondamentali per una “consegna del pacco” di successo. Se la capsula entra con un angolo troppo ripido, potrebbe rimbalzare sull’atmosfera e inviare i campioni nello spazio, rendendo impossibile il recupero. D'altro canto, se l'angolo è troppo basso, la capsula rischia di bruciare nell'atmosfera terrestre.

I campioni trasportati dalla missione OSIRIS-REx hanno un immenso valore scientifico. Asteroidi come Bennu possono fungere da “capsule del tempo”, fornendo informazioni sulla storia primordiale del nostro sistema solare. Il campione di asteroide consentirà ai ricercatori di studiare la formazione del nostro pianeta e del sistema solare, nonché le origini dei composti organici che potrebbero aver avuto un ruolo nell’emergere della vita sulla Terra.

Una volta tornato sulla Terra, il prezioso campione verrà accuratamente documentato e conservato presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Verrà poi distribuito agli scienziati di tutto il mondo per ulteriori analisi e ricerche.

Questo straordinario risultato della missione OSIRIS-REx apre nuove strade per l’esplorazione e la comprensione del nostro universo. Rappresenta un significativo passo avanti nello svelare i misteri degli inizi del nostro sistema solare e il potenziale della vita oltre la Terra.

Fonte:

- Cablata