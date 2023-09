I primi campioni di un asteroide atterrano in sicurezza sulla Terra nella storica missione della NASA

By

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA ha riportato con successo sulla Terra campioni dell'asteroide Bennu in una missione rivoluzionaria. La capsula spaziale contenente circa 250 grammi di rocce e altro materiale proveniente dall'asteroide è atterrata in sicurezza al Dugway Proving Ground dell'esercito americano nello Utah. Questa è la prima volta che la NASA raccoglie e recupera campioni da un asteroide.

Il viaggio per recuperare i campioni di asteroidi è stato arduo, con la sonda OSIRIS-REx che ha viaggiato per oltre 4 miliardi di miglia per raggiungere Bennu e poi fare il viaggio di ritorno. La missione mira a fornire preziose informazioni sulle origini della vita sulla Terra e sugli albori del nostro sistema solare.

Al rientro nell'atmosfera terrestre, la capsula raggiunse velocità fino a 27,000 miglia orarie e sperimentò temperature fino a 5,300 gradi Fahrenheit. Ha aperto il paracadute più in alto del previsto ma è atterrato sano e salvo nel deserto dello Utah. Le squadre di recupero hanno confermato che la capsula era intatta e non ha subito danni durante l'atterraggio.

Il prossimo passo sarà trasportare la capsula in una camera bianca temporanea presso il Dugway Proving Ground dell'esercito americano, dove verrà aperta e il contenitore contenente i campioni di asteroidi sarà nuovamente preparato per il trasporto. I campioni verranno quindi caricati su un aereo e trasportati al Johnson Space Center della NASA a Houston, in Texas.

Una volta al Johnson Space Center, i campioni verranno divisi tra diverse istituzioni scientifiche e agenzie spaziali. La NASA riceverà il 70% del campione per l'analisi, mentre il 25% sarà condiviso con scienziati di varie strutture, il 4% andrà all'Agenzia spaziale canadese e lo 0.5% sarà dato alla Japan Aerospace Exploration Agency.

Il successo dell'atterraggio e del recupero dei campioni di asteroidi concludono una missione durata sette anni che ha dovuto affrontare sfide inaspettate, come la necessità di riprogrammare l'atterraggio della navicella a causa della composizione di Bennu. Tuttavia, l'approccio attento e deliberato del team OSIRIS-REx ha permesso loro di superare questi ostacoli e raggiungere questo traguardo storico.

