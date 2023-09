La capsula OSIRIS-REx arriva a Houston

By

Il primo campione di asteroide statunitense raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx è arrivato al Johnson Space Center della NASA a Houston. Il campione, che è stato consegnato sulla Terra il 24 settembre, sarà conservato e distribuito agli scienziati per l'analisi.

Il campione fu trasportato a Houston a bordo di un aereo C-17 dell'aeronautica americana e atterrò a Ellington Field. È stato poi trasferito alla NASA Johnson per ulteriori elaborazioni.

Alla Johnson, il team lavorerà in una camera bianca dedicata, progettata appositamente per i campioni di Bennu. Questa camera bianca include vani portaoggetti personalizzati che ospiteranno il contenitore del campione contenente la testa TAGSAM. La testa TAGSAM è stata utilizzata per raccogliere rocce e polvere dalla superficie dell'asteroide Bennu il 20 ottobre 2020.

Gli scienziati e i tecnici seguiranno un processo attentamente pianificato per rimuovere il campione dal TAGSAM. Posizioneranno il contenitore nel vano portaoggetti e poi lo smonteranno per accedere alla testa del TAGSAM. Si prevede che la testa conterrà la maggior parte del campione e ogni pezzo di hardware e polvere di asteroide trovati al di fuori di essa verrà catalogato e archiviato.

Una volta completato lo smontaggio iniziale, i ricercatori analizzeranno la polvere dell’asteroide per ottenere informazioni sulle sue caratteristiche chimiche, mineralogiche e fisiche. Questa analisi fornirà preziose informazioni sui tipi di roccia presenti nel campione globale.

La NASA prevede di condividere i primi risultati e le immagini del campione in una trasmissione in diretta l'11 ottobre, consentendo al pubblico e agli scienziati di tutto il mondo di dare un'occhiata a questo momento storico.

