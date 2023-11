La navicella spaziale OSIRIS-APEX della NASA è pronta ad esplorare l'asteroide Apophis nel 2029

By

L'innovativa navicella spaziale della NASA, OSIRIS-REx, nota per aver raccolto campioni dall'asteroide Bennu e averli riportati sulla Terra, ha esteso la sua missione. Il prossimo obiettivo sulla sua traiettoria è l'asteroide Apophis, che dovrebbe avvicinarsi alla Terra nel 2029. Apophis, una roccia spaziale larga 340 metri, ha attirato l'attenzione degli astronomi quando è stata scoperta per la prima volta nel 2004 a causa del potenziale minaccia di impatto con la Terra.

Fortunatamente, ulteriori calcoli hanno alleviato queste preoccupazioni, spingendo la datazione dell’impatto stimato oltre il prossimo secolo. Tuttavia, Apophis rimane di grande interesse per gli scienziati a causa del suo avvicinamento ravvicinato alla Terra nei prossimi anni. Nel 2029 arriverà a 20,000 miglia dal nostro pianeta natale, più vicino di alcuni satelliti artificiali e dieci volte più vicino della Luna. Secondo quanto riferito, tali incontri ravvicinati con asteroidi di queste dimensioni si verificano solo una volta ogni 7,500 anni.

La navicella spaziale, ora ribattezzata OSIRIS-APEX, raggiungerà Apophis il 13 aprile 2029 e inizierà a catturare immagini dell'avvicinamento undici giorni prima. Questo incontro ravvicinato rappresenta un'opportunità unica per gli scienziati di studiare gli effetti delle forze gravitazionali della Terra sull'asteroide, in particolare le forze di marea che potrebbero sconvolgere la sua superficie e rivelare la sua composizione sottostante.

Apophis è classificato come un asteroide di tipo S, composto principalmente da materiali silicati, nichel e ferro. Al contrario, Bennu, l’obiettivo iniziale di OSIRIS-REx, è un asteroide di tipo C dominato da composti a base di carbonio. Studiando entrambi i tipi di rocce spaziali, gli scienziati mirano ad approfondire la loro comprensione di come si formarono i pianeti agli albori del Sistema Solare.

“L’avvicinamento ravvicinato è un grande esperimento naturale”, afferma Dani DellaGiustina, ricercatore principale della missione OSIRIS-APEX. Lei ritiene che questo incontro potrebbe potenzialmente svelare frane o espulsioni di particelle, simili alla coda di una cometa. Analizzando questi fenomeni, gli scienziati sperano di raccogliere preziose informazioni sui processi che hanno modellato il nostro sistema planetario.

Mentre OSIRIS-APEX intraprende la sua nuova missione, i ricercatori della NASA continuano ad analizzare i campioni raccolti da Bennu. Tuttavia, hanno incontrato difficoltà nell'accesso al materiale dell'asteroide immagazzinato nella capsula della navicella. Due elementi di fissaggio sulla testa del TAGSAM, responsabile dell'acquisizione dei campioni, si sono rivelati difficili da rimuovere. Il team della NASA sta sviluppando attivamente nuovi approcci per estrarre il materiale rimanente garantendone al tempo stesso la conservazione e prevenendo qualsiasi contaminazione.

