Campione di asteroide consegnato con successo sulla Terra dalla navicella spaziale OSIRIS-REx

La navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA è tornata con successo sulla Terra, portando con sé il primo campione di asteroide raccolto dalla NASA. Il campione, costituito da rocce e terreno raccolti dall'asteroide Bennu, è atterrato nel deserto dello Utah il 24 settembre. La capsula del campione è rimasta carbonizzata all'esterno a causa delle alte temperature incontrate durante il rientro nell'atmosfera terrestre. I preziosi contenuti sono ora conservati al sicuro presso il Johnson Space Center della NASA a Houston, dove gli scienziati li studieranno per saperne di più sul nostro sistema solare.

La missione OSIRIS-APEX imposta la rotta per l'asteroide Apophis

La navicella spaziale OSIRIS-REx, ora ribattezzata OSIRIS-APEX, si imbarca in una nuova missione per studiare l'asteroide Apophis. Un tempo Apophis era considerato una minaccia potenzialmente pericolosa per la Terra, ma recenti ricerche hanno dimostrato che non esiste alcun rischio di collisione. Nel 2029, Apophis si avvicinerà abbastanza alla Terra da essere visibile ad occhio nudo. OSIRIS-APEX entrerà in orbita attorno ad Apophis durante questo periodo e studierà l'asteroide per 18 mesi. Sebbene non possa più raccogliere campioni, la navicella utilizzerà i propulsori per sollevare polvere e rocce per analizzare la superficie di Apophis.

Scoperta dei resti di un'antica cortigiana greca

Gli archeologi che hanno scavato una tomba in Israele hanno scoperto quelli che potrebbero essere i resti di un'hetaira, o antica cortigiana greca. I resti cremati della donna furono ritrovati all'interno di una grotta, insieme ad uno specchio pieghevole in bronzo ben conservato. Si ritiene che abbia accompagnato un funzionario governativo o un alto generale durante l'età ellenistica. Il raro specchio incontaminato fornisce informazioni sulle sue origini e i ricercatori sperano di scoprire di più sulla sua storia in futuro.

L'atlante globale rivela il mistero dei circoli fatati

I cerchi fatati, misteriosi modelli di punti di terra arida trovati nelle erbe delle zone aride, hanno affascinato gli scienziati per anni. Un nuovo atlante compilato da scienziati spagnoli utilizzando l’intelligenza artificiale ha rivelato che i cerchi fatati sono presenti in centinaia di luoghi in tutto il mondo. La causa di questo fenomeno rimane sconosciuta, ma l’atlante globale faciliterà ulteriori ricerche per capire perché compaiono questi modelli. Inoltre, gli scienziati hanno previsto che la formazione di un enorme supercontinente entro 250 milioni di anni potrebbe rendere la Terra inabitabile per gli esseri umani e i mammiferi a causa del calore eccessivo.

L'astronauta da record ritorna sulla Terra

L'astronauta della NASA Frank Rubio è tornato sulla Terra dopo aver trascorso 371 giorni nello spazio, cifra record. Inizialmente il suo soggiorno prolungato non era stato pianificato, poiché la navicella spaziale Soyuz con cui era arrivato aveva subito una perdita di refrigerante causata da detriti spaziali. Una navicella spaziale sostitutiva è stata inviata alla Stazione Spaziale Internazionale e un nuovo equipaggio è arrivato il 15 settembre. Il soggiorno di un anno di Rubio a gravità zero è il più lungo che un astronauta americano abbia trascorso nello spazio. Ora si sta riadattando alla vita sulla Terra, cosa che potrebbe richiedere diversi mesi prima che si senta di nuovo normale. Nelle altre notizie spaziali, un nuovo film esplora la storia stimolante dell'astronauta José Hernández, che è diventato il primo ex lavoratore migrante ad andare nello spazio nel 2009 dopo essere stato rifiutato più volte dalla NASA.

– CNN