I nuovi orizzonti della NASA per estendere la missione, focus sui dati eliofisici

La NASA ha annunciato un piano aggiornato per la sua navicella spaziale New Horizons per continuare l'esplorazione del sistema solare esterno. A partire dall’anno fiscale 2025, New Horizons sposterà la sua attenzione sulla raccolta di dati eliofisici unici durante una modalità operativa estesa e a bassa attività. Questo nuovo percorso consente anche la possibilità di un futuro sorvolo ravvicinato di un oggetto della Cintura di Kuiper, qualora ne venisse identificato uno.

La decisione di estendere la missione fino all'uscita della navicella dalla fascia di Kuiper nel 2028 fino al 2029 è stata presa per sfruttare appieno la posizione di New Horizons nel nostro sistema solare e la sua capacità di rispondere a domande importanti sulla nostra eliosfera. La missione estesa sarà finanziata principalmente dalla Divisione di Scienze Planetarie della NASA e gestita congiuntamente dalle Divisioni di Eliofisica e di Scienze Planetarie della NASA.

Al fine di accogliere le operazioni estese di New Horizons, la NASA valuterà l’impatto sul budget e apporterà modifiche all’interno del programma New Frontiers, incluso il riequilibrio dei finanziamenti per la ricerca scientifica e l’analisi dei dati. Ciò potrebbe potenzialmente influenzare i progetti futuri all'interno del programma.

New Horizons, lanciato nel 2006, ha già fornito preziose informazioni sui confini esterni del nostro sistema solare. Ha completato la sua missione primaria visitando il pianeta nano Plutone e successivamente ha volato vicino all'oggetto Arrokoth della cintura di Kuiper. La continua esplorazione della sonda contribuirà alla nostra comprensione della formazione del nostro sistema solare e offrirà opportunità per la scienza multidisciplinare.

Fonte: NASA

Nota: questo articolo è un riepilogo dell'articolo originale pubblicato dalla NASA il 2 ottobre 2023, che può essere trovato al seguente URL: [inserire l'URL qui]