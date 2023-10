La NASA estende la missione New Horizons per esplorare la fascia di Kuiper

La NASA ha annunciato che estenderà la sua missione New Horizons per continuare a esplorare i confini esterni del sistema solare. Questa decisione arriva dopo una precedente proposta della NASA di cambiare il corso della missione e trasferirla ad una divisione diversa.

Originariamente prevista per concludere le operazioni alla fine del 2024, la missione New Horizons continuerà ora fino all'uscita della navicella dalla fascia di Kuiper, cosa che dovrebbe avvenire intorno al 2028. Durante questo lungo periodo, la navicella si concentrerà sulla raccolta di dati eliofisici, che implica lo studio del Sole e delle sue interazioni con l’ambiente circostante. Inoltre, New Horizons cercherà un oggetto nella cintura di Kuiper per condurre un sorvolo ravvicinato.

Il team della missione ha celebrato questa decisione, poiché aveva contestato la proposta della NASA di trasferire la missione alla Divisione Eliofisica e dare priorità alla ricerca sul Sole. Alan Stern, ricercatore principale di New Horizons, ha espresso gratitudine a coloro che hanno sostenuto la continuazione della missione.

New Horizons, lanciato nel 2006, ha impiegato quasi 15 anni per raggiungere la sua posizione attuale ai confini del sistema solare. Da allora ha esplorato la fascia di Kuiper, una regione piena di oggetti ghiacciati che contiene indizi sulla storia antica del sistema solare.

Nel gennaio 2022, un comitato di revisione ha esaminato una proposta del team scientifico della missione di estendere la missione di tre anni. Sebbene la missione sia stata infine prorogata di due anni, la decisione di finanziarla potenzialmente come missione eliofisica a partire dal 2025 ha suscitato critiche da parte della comunità scientifica. Sostenevano che la posizione unica di New Horizons gli consente di studiare sia gli oggetti della fascia di Kuiper che il Sole.

La missione estesa sarà finanziata principalmente dalla Divisione di Scienze Planetarie della NASA e gestita congiuntamente dalle Divisioni di Eliofisica e di Scienze Planetarie.

Con questa estensione, New Horizons continuerà a svelare i misteri della Cintura di Kuiper e a fornire preziosi spunti sulla storia delle origini del nostro sistema solare.

Fonte:

– Nasa