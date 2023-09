Nuovo sorprendente mosaico della superficie lunare rivelato dalla NASA

La NASA ha recentemente condiviso un nuovo mosaico mozzafiato della superficie lunare sulla sua pagina Instagram. Il mosaico, intitolato “Moonlight Sonata”, è stato creato utilizzando immagini catturate da due telecamere in orbita lunare: la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) e ShadowCam.

Secondo l’agenzia spaziale, il mosaico fornisce una veduta aerea della superficie lunare, mostrando tonalità di nero, bianco e grigio. Particolarmente degno di nota è il cratere Shackleton, situato nella parte in basso a destra dell'immagine. Le immagini dettagliate di ShadowCam consentono agli spettatori di osservare le aree permanentemente in ombra all'interno del pavimento e delle pareti interne del cratere. Al contrario, le aree illuminate dal sole, come il bordo e i fianchi del cratere, vengono catturate dall'LROC.

La NASA ha condiviso una breve descrizione del mosaico su Instagram insieme all'immagine. Il post, che ha raccolto quasi 250,000 Mi piace dalla sua pubblicazione 12 ore fa, ha ricevuto numerosi commenti da spettatori stupiti. Molti hanno espresso il loro stupore per la vista mozzafiato, mentre altri hanno elogiato la NASA per il suo lavoro.

Un utente ha chiesto informazioni su un cerchio bianco prominente all’interno del mosaico, che la NASA ha identificato come il cratere Shackleton. Il post accattivante ha generato varie reazioni, che vanno dalla fascinazione all’ammirazione.

Quest'ultima condivisione su Instagram è un altro esempio della capacità della NASA di affascinare ed educare il suo pubblico con immagini straordinarie dello spazio e dei corpi celesti. Il costante impegno dell'agenzia spaziale su piattaforme di social media come Instagram le consente di connettersi con persone in tutto il mondo e promuovere l'interesse per l'esplorazione spaziale.

Fonti: Instagram della NASA

Definizioni:

1. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) – uno strumento a bordo della navicella spaziale Lunar Reconnaissance Orbiter progettato per catturare immagini ad alta risoluzione della superficie lunare.

2. ShadowCam – uno strumento della NASA a bordo della navicella spaziale del Korea Aerospace Research Institute chiamata Danuri, responsabile dell'acquisizione di immagini dettagliate delle aree in ombra della Luna.

3. Cratere Shackleton – un grande cratere da impatto situato vicino al polo sud lunare, noto per le sue regioni permanentemente in ombra.