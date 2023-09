Gli astronauti della NASA fanno pratica sulla rampa di lancio per la missione sulla Luna

Quattro astronauti che si preparano per la missione Artemis II, che è prevista per il prossimo anno sulla Luna, hanno recentemente fatto prova sulla rampa di lancio a bordo di nuovi veicoli per il trasporto dell'equipaggio presso il Kennedy Space Center. Gli astronauti, inclusi gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, così come l'astronauta canadese Jeremy Hansen, indossavano tute spaziali arancioni e viaggiavano sui veicoli da trasporto dell'equipaggio dal Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building alla piattaforma di lancio 39. -B.

Il test è stato condotto per dimostrare le normali procedure del giorno del lancio in preparazione della missione, che potrebbe essere lanciata già nel novembre 2024. La missione Artemis II sarà il primo volo con equipaggio sul potente razzo Space Launch System della NASA, con gli astronauti a bordo della Orion capsula spaziale. La missione dovrebbe essere un viaggio di 10 giorni attorno alla Luna, ma non ci sono piani per un atterraggio sulla Luna.

La missione Artemis III, che dovrebbe riportare gli esseri umani sulla superficie lunare per la prima volta dal 1972, si affiderà alla navicella spaziale Starship di SpaceX come sistema di atterraggio umano. Tuttavia, la navicella spaziale Starship è ancora in fase di sviluppo e dovrebbe essere pronta entro dicembre 2025.

La missione Artemis II seguirà il successo del volo di prova senza equipaggio dell'Artemis I, che ha spinto oltre i limiti la navicella spaziale Orion per garantire la sicurezza dei passeggeri umani. La capsula Orion e il modulo di servizio europeo per Artemis II sono già al Kennedy Space Center, ma non saranno pronti prima di aprile. Il core stage booster è in attesa di trasporto dalla Michoud Assembly Facility della NASA, mentre i due booster a razzo solido vengono trasportati in treno dallo Utah.

I tecnici della NASA hanno iniziato a collegare i quattro motori RS-25, convertiti dal programma Space Shuttle, alla base dello stadio principale. Si prevede che la fase principale arriverà a novembre e l'impilamento del sistema di lancio spaziale inizierà nel febbraio 2024 presso il Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center.

