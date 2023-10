Missione Psyche della NASA: esplorazione di un asteroide ricco di metalli

La NASA ha recentemente lanciato la missione Psyche, una navicella spaziale in viaggio verso la fascia degli asteroidi per studiare un asteroide noto come Psyche. Si ritiene che questo particolare asteroide sia ricco di metalli, il che lo rende un oggetto di studio unico per gli scienziati. La missione mira ad acquisire informazioni sulla composizione e sul nucleo di pianeti simili al nostro.

David Lawrence, uno dei principali membri dello staff professionale del Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, è il ricercatore principale di uno degli strumenti a bordo della navicella spaziale Psyche. Lo strumento, uno spettrometro di raggi gamma e neutroni, aiuterà ad analizzare la composizione dell'asteroide.

Ippopotami: mascelle potenti, masticatori inefficienti

Nonostante le loro mascelle potenti e i denti terrificanti, gli ippopotami sono masticatori sorprendentemente inefficienti. Uno studio pubblicato su PLOS One rivela che gli ippopotami hanno difficoltà con il movimento di macinazione necessario per masticare il cibo in modo efficiente. La loro capacità di masticare sembra essere stata sacrificata a favore dell'uso delle mascelle per combattere.

Marcus Clauss, professore all'Università di Zurigo, e i suoi colleghi hanno condotto lo studio. Hanno scoperto che gli ippopotami hanno qualità uniche che consentono loro di esercitare forza con le mascelle ma non di masticare nel senso tradizionale.

Il potere sincronizzante della musica

Ascoltare la musica non solo porta piacere ma crea anche esperienze condivise tra gli ascoltatori. Uno studio condotto dallo psicologo Wolfgang Tschacher dell'Università di Berna rivela che le persone che assistono a concerti di musica classica sincronizzano i loro movimenti, la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Questa sincronizzazione è profondamente radicata nel nostro passato evolutivo.

Tschacher ha utilizzato sensori indossabili e tecnologia di motion capture per misurare le risposte del pubblico del concerto. La sua ricerca, pubblicata su Scientific Reports, fornisce approfondimenti sul profondo impatto della musica sui processi fisiologici umani e sulle esperienze collettive.

Cicale: un impatto sull’ecosistema in forte espansione

L'apparizione periodica delle cicale ogni 17 anni ha conseguenze significative per gli ecosistemi forestali. Una ricerca condotta dalla biologa Zoe Getman-Pickering presso la George Washington University mostra che quando le cicale emergono, forniscono un'abbondante fonte di cibo per vari animali, compresi gli uccelli. Ciò porta a una diminuzione della predazione degli uccelli sui bruchi, con conseguenti maggiori danni alle foglie sulle querce.

Lo studio, pubblicato su Science, evidenzia i complessi effetti a cascata che il ciclico boom demografico delle cicale ha sull’ecosistema.

Estrazione mineraria in acque profonde: valutazione dei rischi e dei vantaggi

C’è un crescente interesse commerciale nell’estrazione di metalli preziosi dalle profondità oceaniche. Tuttavia, recenti spedizioni hanno anche rivelato che gli ecosistemi delle profondità marine ospitano forme di vita rare e delicate. I ricercatori che esploravano le sorgenti idrotermali ricche di minerali nell'Oceano Pacifico hanno scoperto habitat di grotte sotterranee brulicanti di vita. Questi habitat potrebbero essere potenzialmente collegati, indicando la necessità di ulteriori indagini prima che venga effettuata qualsiasi attività mineraria.

In un altro tipo di ambiente, chiamato noduli polimetallici, minerali preziosi sono sparsi sul fondale marino. Muriel Rabone, del Museo di storia naturale di Londra, e i suoi colleghi stimano che potrebbero esserci migliaia di specie sconosciute che vivono sopra e vicino a questi noduli. Lo studio, pubblicato su Current Biology, sottolinea l’importanza di comprendere questi ecosistemi prima di sfruttarne le potenziali risorse.

Fonte:

– La missione metal della NASA, gli ippopotami affamati masticano male, la musica ci sincronizza, il boom delle cicale rovina gli alberi e i rischi e i benefici dell’estrazione mineraria nelle profondità marine – Quirks & Quarks con Bob McDonald (fonte)

– Missione Psiche – NASA (fonte)

– Psiche – Laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University (fonte)

– Gli ippopotami affamati non masticano molto bene – Quirks & Quarks (fonte)

– La musica ti fa battere il cuore proprio come quello degli altri – Quirks & Quarks (fonte)

– Le cicale rimbombano e gli alberi vengono rotti – Quirks & Quarks (fonte)

– Comprendere i rischi e i vantaggi dell’estrazione mineraria in acque profonde – Quirks & Quarks (fonte)