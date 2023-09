By

Un recente rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti ha rivelato che gli alti funzionari della NASA considerano il razzo Space Launch System (SLS) dell'agenzia “inaccessibile” agli attuali livelli di costo. Il rapporto solleva preoccupazioni circa la trasparenza dei costi correnti del programma ed evidenzia una mancanza di chiarezza riguardo a quali funzionari abbiano fatto queste affermazioni.

I portavoce della NASA non hanno ancora commentato il rapporto.

Tuttavia, il rapporto GAO riconosce che la NASA riconosce la necessità di migliorare l’accessibilità economica del programma SLS. Il piano della NASA per affrontare questo problema include sforzi per stabilizzare il programma di volo, aumentare l’efficienza, incoraggiare l’innovazione e adattare le strategie di acquisizione per ridurre il rischio di costi.

Il razzo SLS è una componente cruciale del programma Artemis della NASA, che mira a stabilire una base sulla Luna e condurre ulteriori missioni esplorative e scientifiche. Sebbene il primo lancio di prova dell’SLS, noto come Artemis I, abbia avuto successo, il programma ha dovuto affrontare critiche da parte degli organi di controllo governativi per problemi contrattuali, superamento dei costi e mancanza di trasparenza.

Il rapporto GAO suggerisce che la NASA dovrebbe sviluppare una linea di base dei costi per catturare i costi di produzione per le missioni che utilizzano il razzo SLS Block I. Tuttavia, secondo il rapporto, la NASA non ha implementato completamente questa raccomandazione.

Ad oggi, sono stati spesi circa 12 miliardi di dollari per lo sviluppo del razzo SLS e la NASA ha richiesto oltre 11 miliardi di dollari nella sua recente proposta di budget per sostenere il programma per i prossimi quattro anni.

Il rapporto richiama l’attenzione sulla necessità che la NASA affronti la questione dell’accessibilità economica del programma SLS e migliori la trasparenza al fine di garantirne la sostenibilità a lungo termine.

Fonte:

– Rapporto del Government Accountability Office (GAO) degli Stati Uniti

– Portavoce della NASA