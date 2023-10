Il futuro della missione di ritorno dei campioni su Marte della NASA è in dubbio, secondo Scathing Review

I piani della NASA per la missione Mars Sample Return (MSR), il cui lancio è previsto per il 2028, sono stati messi in discussione dall'Independent Review Board dell'agenzia. Il rapporto evidenzia i problemi tecnici, un budget crescente e un calendario di lancio irrealistico come i principali problemi che la missione deve affrontare.

La missione MSR nasce dalla collaborazione tra la NASA e l'Agenzia spaziale europea ed è considerata un passo cruciale nell'esplorazione di Marte. Coinvolge il Perseverance Rover della NASA, che ha già raccolto campioni marziani e li ha depositati sulla superficie del pianeta. Questi campioni verrebbero poi recuperati e riportati sulla Terra dalla missione MSR.

Originariamente stimato in 4 miliardi di dollari, il costo della missione MSR è ora salito a circa 5.3 miliardi di dollari. Il rapporto del comitato di revisione identifica i problemi nella promozione, organizzazione, programmazione e finanziamento della missione. Secondo il rapporto, la missione è stata istituita con budget e aspettative di programma non realistici, rendendo impossibile la data di lancio del 2028.

Spostare il lancio alla prossima finestra temporale possibile nel 2030 aumenterebbe il costo della missione a 8-11 miliardi di dollari, esercitando una pressione significativa sul budget della NASA per la scienza planetaria. Un’altra opzione suggerita dal consiglio è quella di utilizzare due lander invece di uno per restituire i campioni, ma ciò allungherebbe ulteriormente i tempi e aumenterebbe i costi.

Il rapporto raccomanda alla NASA di esaminare la struttura gestionale e organizzativa della missione per migliorare la responsabilità. Sottolinea inoltre la necessità che la NASA si impegni e comunichi meglio al pubblico l’importanza della missione MSR.

In risposta ai risultati del comitato di revisione, la NASA ha nominato un gruppo di revisione guidato da Sandra Connelly, vice amministratore per la scienza dell'agenzia, per affrontare le questioni sollevate. Il team mira a pubblicare un rapporto nel marzo del prossimo anno. Nel frattempo, la NASA ha ritardato la conferma del costo e del programma ufficiale della missione.

Questa non è la prima volta che la missione MSR subisce critiche. A luglio, il Comitato per gli stanziamenti del Senato degli Stati Uniti ha espresso preoccupazione per le sfide tecniche e l’aumento dei costi, ordinando alla NASA di fornire opzioni per rivedere o ridimensionare la missione se non riesce a rispettare il budget.

La missione MSR deve affrontare anche la concorrenza della Cina, che sta pianificando la propria missione di ritorno di campioni su Marte, il cui lancio è previsto intorno al 2030.

