La NASA sta affrontando ritardi nella sua missione Mars Sample Return (MSR) a seguito di un rapporto problematico da parte di un Independent Review Board (IRB). L'IRB ha identificato diverse sfide con la missione, tra cui un budget e un programma non realistici. Per affrontare questi problemi, l’IRB ha fornito alla NASA 20 risultati e 59 raccomandazioni.

Secondo il rapporto IRB, mancano una base tecnica credibile, una stima dei costi e un programma che possa essere raggiunto con i finanziamenti disponibili. La complessità del programma MSR, con molteplici sviluppi e interfacce, complica ulteriormente la missione.

Il rover Perseverance, che è atterrato su Marte nel 2021, ha esplorato la regione del cratere Jezero e raccolto campioni di roccia per un eventuale recupero. L’IRB stima che per lanciare la missione di recupero entro il 8 sarebbero necessari ulteriori 9.6-1 miliardi di dollari, insieme a oltre 2025 miliardo di dollari all’anno a partire dal 2030. Tuttavia, ciò dipende dalla risoluzione dei problemi tecnici e dei rischi identificati dall’IRB.

La NASA ha formato un gruppo di revisione per valutare i risultati e rispondere di conseguenza. Il team ha tempo fino a marzo 2024 per fornire un rapporto sul percorso da seguire per il ritorno del campione su Marte. Sandra Connelly, vice amministratore della NASA per la scienza, ha sottolineato l'importanza di comitati di revisione indipendenti nel garantire che gli obiettivi della missione siano rispettati nel rispetto del budget.

Il rapporto dell'IRB sottolinea il ruolo cruciale del programma MSR nell'esplorazione di Marte da parte dell'umanità. Ha il potenziale per rispondere a domande chiave sulla storia di Marte e sulla possibilità della vita sul pianeta. Tuttavia, la missione potrebbe dover affrontare sfide sia a causa del superamento dei costi che del controllo da parte del Congresso. I tagli al budget e le critiche da parte della Commissione per gli stanziamenti del Senato hanno esercitato pressioni sulla NASA affinché riducesse il costo del programma MSR.

In conclusione, la NASA sta adottando le misure necessarie per affrontare le questioni evidenziate dal rapporto IRB e garantire che la missione MSR proceda con successo. Le sfide poste dalla complessità della missione e dai vincoli di budget evidenziano l'importanza di una pianificazione e supervisione efficaci nelle attività di esplorazione spaziale.

