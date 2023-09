C'è qualcosa di strano su Marte?

By

Il rover Perseverance della NASA ha catturato un'immagine intrigante su Marte, con due massi che hanno una strana somiglianza con una pinna di squalo e una chela di granchio. Il rover, arrivato sul Pianeta Rosso nel febbraio 2021, ha esplorato il cratere Jezero alla ricerca di segni di vita passata su Marte. Tuttavia, questi massi dalla forma strana sono stati una sorpresa inaspettata durante la sua missione.

Perseverance sta attualmente attraversando un antico delta fluviale che un tempo era un enorme lago, profondo circa 16,000 piedi. La fotografia, scattata il 18 agosto 2023, mostra un fenomeno noto come pareidolia. La pareidolia si verifica quando il cervello interpreta modelli casuali come immagini significative. Un classico esempio è percepire il volto di Gesù Cristo in un pezzo di pane tostato bruciato.

Questa non è la prima volta che Marte è oggetto di pareidolia. Uno dei casi più famosi è il “Face on Mars”, un'immagine catturata dalla navicella spaziale Viking 1 della NASA nel luglio 1976, che sembrava raffigurare un volto con caratteristiche distinte. Sebbene la NASA abbia spiegato che l’illusione era il risultato delle ombre, l’immagine ha suscitato un’ampia discussione.

La NASA ha condiviso la fotografia della pinna di squalo e dei massi simili ad chele di granchio sui social media, invitando gli spettatori a condividere le loro interpretazioni. Le risposte hanno rivelato una serie di avvistamenti fantasiosi, tra cui un chicco di caffè, uno stegosauro, un paio di labbra e una testa di tartaruga.

Nonostante Marte sia stato ricoperto d’acqua miliardi di anni fa, attualmente non ci sono prove che suggeriscano che il pianeta abbia mai ospitato alcuna forma di vita. Queste fotografie, sebbene intriganti, non alterano la nostra comprensione della natura desolata di Marte.

