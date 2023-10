Il nuovo Flyby rivela approfondimenti sulla missione Lucy e sul test del sistema di tracciamento rivoluzionario

La missione Lucy della NASA, che mira a esplorare gli asteroidi troiani di Giove, si sta rapidamente avvicinando al suo primo sorvolo il 1° novembre. La navicella sfreccerà oltre il piccolo asteroide della fascia principale, 152830 Dinkinesh, arrivando a sole 300 miglia dalla sua superficie. Questo sorvolo non solo fornirà preziosi dati scientifici su Dinkinesh, ma fungerà anche da test critico per l'innovativo sistema di tracciamento dei terminali di Lucy.

Poiché Lucy è una missione esclusivamente sorvolo e non entrerà in orbita attorno a nessuno dei suoi obiettivi, il rilevamento preciso della posizione è fondamentale. Le osservazioni da terra hanno limitazioni nell’individuare la posizione esatta dei piccoli asteroidi e le incertezze possono arrivare fino a 100 miglia. Per superare questa sfida, Lucy è dotata del Terminal Tracking System, costituito da telecamere che riprendono i bersagli mentre la navicella si avvicina. Queste informazioni sulla posizione in tempo reale consentono agli strumenti di raccogliere autonomamente i dati nel momento ottimale e garantire una messa a fuoco continua sull’asteroide durante il sorvolo.

Dinkinesh offre un'opportunità unica per testare il sistema di tracciamento dei terminali. Questo piccolo asteroide è significativamente più piccolo degli altri obiettivi pianificati da Lucy, fornendo solo pochi minuti di anticipo per l'acquisizione dell'immagine e la determinazione della posizione. Durante il sorvolo, Lucy raggiungerà una velocità di 10,000 miglia orarie, rendendo Dinkinesh il più piccolo mondo della fascia principale mai immaginato da vicino da un veicolo spaziale.

L'esplorazione di Dinkinesh ha un valore scientifico significativo che va oltre il test del sistema di tracciamento. La sua forma offrirà informazioni sulla possibilità che gli asteroidi vicini alla Terra, che hanno origine dalla fascia principale, subiscano cambiamenti significativi una volta entrati nello spazio vicino alla Terra. Queste informazioni aiuteranno a comprendere la dinamica e l'evoluzione di questi corpi celesti.

Dopo il sorvolo di Dinkinesh, Lucy continuerà la sua missione, incluso un sorvolo della Terra nel dicembre 2022 e successivi sorvoli di vari asteroidi, incluso l'asteroide della fascia principale 52246 Donaldjohanson nell'aprile 2025. I restanti otto bersagli della navicella sono i Troiani di Giove, due dei quali hanno satelliti che verranno anch'essi studiati.

Questo test di sorvolo e di tracciamento riuscito segna un progresso significativo per la missione Lucy, avvicinandoci alla scoperta dei segreti degli asteroidi troiani di Giove e ampliando la nostra comprensione della storia del nostro sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la missione della navicella spaziale Lucy della NASA?

La navicella spaziale Lucy della NASA mira a esplorare gli asteroidi troiani di Giove, effettuando sorvoli di dieci piccoli mondi rocciosi per raccogliere dati scientifici e approfondire la nostra comprensione della storia del sistema solare.

2. Come funziona il sistema di tracciamento del terminal?

Il Terminal Tracking System è costituito da telecamere a bordo di Lucy che catturano immagini in tempo reale degli obiettivi in ​​avvicinamento. Queste immagini aiutano a determinare l’esatta posizione dell’asteroide, consentendo agli strumenti di raccogliere autonomamente i dati nel momento più opportuno e di mantenere la messa a fuoco durante il sorvolo.

3. Quali informazioni possiamo ottenere dal sorvolo di Dinkinesh?

Il sorvolo di Dinkinesh offre un’opportunità unica per studiare da vicino un piccolo asteroide della fascia principale. Analizzando la sua forma, gli scienziati sperano di ottenere informazioni per capire se gli asteroidi vicini alla Terra, che hanno origine nella fascia principale, subiscono cambiamenti significativi una volta entrati nello spazio vicino alla Terra.

4. Quali sono i piani futuri per la missione Lucy?

Dopo il sorvolo di Dinkinesh, Lucy continuerà la sua missione, compreso un sorvolo della Terra nel dicembre 2022. Procederà quindi ai sorvoli di vari asteroidi, principalmente Giove Troiano, fino al suo completamento.

5. In che modo la missione Lucy contribuirà alla nostra conoscenza del sistema solare?

La missione Lucy amplierà la nostra comprensione della storia del sistema solare studiando il gruppo eterogeneo di asteroidi troiani. Questi asteroidi contengono indizi sulla formazione iniziale e sull’evoluzione del nostro sistema solare, fornendo preziose informazioni sul suo passato.