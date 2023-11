La navicella spaziale Lucy della NASA si imbarca in una missione storica per esplorare gli asteroidi

La navicella spaziale Lucy della NASA si sta preparando per il suo attesissimo appuntamento con l'asteroide Dinkinesh il 1° novembre. Dinkinesh, un piccolo asteroide che misura meno di 1 chilometro di larghezza, risiede nella fascia principale degli asteroidi situata tra le orbite di Marte e Giove. Questo evento fondamentale segna la prima interazione di Lucy con un asteroide come parte della sua missione rivoluzionaria.

L'obiettivo principale dell'incontro di Lucy con Dinkinesh è testare l'avanzato sistema di tracciamento della navicella, essenziale date le piccole dimensioni dell'asteroide e l'elevata velocità con cui passerà la navicella. Mantenendo con successo l'asteroide nel campo visivo delle telecamere, gli scienziati mirano a raccogliere dati importanti sulla composizione e la struttura di Dinkinesh.

Ma perché è stato scelto Dinkinesh per questa missione? Situato a metà strada tra le orbite di Marte e Giove, Dinkinesh funge da punto di passaggio perfetto per Lucy mentre viaggia verso la sua destinazione finale: gli asteroidi troiani. Questi asteroidi, che accompagnano Giove nella sua orbita attorno al sole, contengono preziosi indizi sulla formazione e l'evoluzione del nostro sistema solare.

La missione Lucy, selezionata dalla NASA nel 2017 tra 28 proposte, è in lavorazione da molto tempo. Dal suo lancio nell’ottobre 2021, Lucy ha sfrecciato attraverso i confini esterni del nostro sistema solare a una velocità sbalorditiva di circa 19.4 chilometri al secondo. L'obiettivo principale della missione di Lucy è studiare gli asteroidi troiani e decifrare le loro caratteristiche uniche, facendo luce sulle nostre origini cosmiche.

Mentre Lucy si avvicina a Dinkinesh, il suo sistema di tracciamento del terminale entrerà in gioco, monitorando i movimenti dell'asteroide un'ora prima dell'incontro. Circa otto minuti prima dell'avvicinamento più vicino, Lucy attiverà il suo imager a colori e lo spettrometro a infrarossi per raccogliere informazioni dettagliate su Dinkinesh. Una volta nel raggio d'azione, la fotocamera a infrarossi termici (L'TES) e la fotocamera ad alta risoluzione (L'LORRI) di Lucy inizieranno a catturare dati preziosi sull'asteroide.

Questo storico incontro con Dinkinesh segna l'inizio di un viaggio straordinario per Lucy mentre intraprende la sua missione per esplorare e svelare i misteri del nostro vicinato celeste. Con ogni asteroide che incontra, Lucy ci avvicina di più alla scoperta dei segreti del nostro antico sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la missione di Lucy?

La missione Lucy è un ambizioso tentativo della NASA di esplorare gli asteroidi troiani, che orbitano accanto a Giove e sono i resti della formazione del nostro sistema solare. Lucy mira a studiare questi asteroidi e ad acquisire informazioni sulla loro composizione, origini e evoluzione del nostro ambiente cosmico.

Perché è stato scelto l'asteroide Dinkinesh per la prima visita di Lucy?

Dinkinesh, un piccolo asteroide situato nella fascia principale degli asteroidi, è stato selezionato come primo obiettivo di Lucy per la sua posizione strategica tra le orbite di Marte e Giove. Osservando Dinkinesh, Lucy può assicurarsi che tutti i suoi strumenti scientifici siano in condizioni di lavoro ottimali prima di avventurarsi ulteriormente nel sistema solare esterno per esplorare gli asteroidi troiani.

Qual è il significato dell'esplorazione degli asteroidi troiani?

Gli asteroidi troiani forniscono preziose informazioni sul sistema solare primordiale e sui processi che lo hanno modellato. Studiando queste antiche reliquie, gli scienziati possono comprendere meglio le nostre origini cosmiche e le dinamiche che hanno governato l’evoluzione del nostro sistema solare nel corso di miliardi di anni.

In che modo Lucy raccoglierà i dati dall'asteroide Dinkinesh?

Lucy utilizzerà una serie di strumenti sofisticati, tra cui un imager a colori, uno spettrometro a infrarossi, una fotocamera a infrarossi termici (L'TES) e una fotocamera ad alta risoluzione (L'LORRI), per raccogliere dati su Dinkinesh. Questi strumenti cattureranno immagini dettagliate e raccoglieranno informazioni spettrali, consentendo agli scienziati di svelare la composizione e le proprietà fisiche dell'asteroide.