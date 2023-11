La navicella spaziale Lucy della NASA inizia il suo viaggio verso gli asteroidi inesplorati

La navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso una missione straordinaria per esplorare un gruppo di asteroidi inesplorati conosciuti come i Troiani. Nel suo viaggio verso Giove, Lucy incontrò il suo primo asteroide, Dinkinesh, come parte di una prova per testare i suoi strumenti. Dinkinesh, largo mezzo miglio, è uno degli asteroidi più piccoli nell'elenco di Lucy.

Si ritiene che i Troiani, sciami di asteroidi in orbita vicino a Giove, siano i resti degli albori del sistema solare. Lucy esaminerà e studierà questi oggetti celesti, che sono considerati capsule del tempo che contengono indizi vitali sulle nostre origini cosmiche.

Nel corso del suo viaggio, Lucy sorvolerà otto Trojan di dimensioni variabili da 10 a 100 volte più grandi di Dinkinesh. Si prevede che la navicella spaziale incontrerà gli ultimi due asteroidi nel 2033. La missione, del valore di quasi 1 miliardo di dollari, è stata lanciata dalla NASA due anni fa e prende il nome dal famoso fossile "Lucy", un antico antenato umano scoperto in Etiopia nel gli anni '1970.

Nonostante un piccolo inconveniente con una delle ali solari rimasta allentata, che ha causato complicazioni durante la missione, i controllori di volo sono fiduciosi che ciò non ostacolerà gli obiettivi di Lucy. La navicella spaziale sarà comunque in grado di catturare dati e immagini essenziali necessari per la sua esplorazione scientifica.

A settembre, la NASA ha raggiunto una pietra miliare significativa nei suoi sforzi di esplorazione degli asteroidi raccogliendo campioni di macerie da un asteroide. L'agenzia ha dato seguito a questo successo in ottobre lanciando un veicolo spaziale per studiare un asteroide ricco di metalli chiamato Psyche. Sebbene tali missioni prevedessero la raccolta di campioni, l'obiettivo principale di Lucy è condurre studi e rilevamenti approfonditi senza la raccolta di materiali extraterrestri.

Questo incontro con Dinkinesh offre ai ricercatori un’opportunità senza precedenti di studiare questo enigmatico asteroide, le cui precedenti osservazioni erano limitate a immagini irrisolte. Gli scienziati sono entusiasti delle intuizioni scientifiche e delle potenziali scoperte che emergeranno dall'analisi dei dati e delle immagini restituiti da Lucy.

FAQ:

– Cosa sono i Troiani? I Troiani sono un gruppo di asteroidi che orbitano vicino a Giove e si pensa siano i resti degli albori del sistema solare.

– Qual è la missione di Lucy? La missione di Lucy è quella di esaminare e studiare i Troiani, che sono considerati capsule del tempo fin dagli albori del sistema solare.

– Quanti asteroidi incontrerà Lucy? Lucy volerà vicino a un totale di 10 asteroidi, di cui Dinkinesh sarà il primo. I restanti otto Trojan saranno significativamente più grandi di Dinkinesh.

– Qual è il significato dell’ala solare sciolta? Anche se una delle ali solari di Lucy rimane allentata, si prevede che sarà sufficientemente stabile per l'intera missione ed è improbabile che possa avere un impatto sugli obiettivi della navicella.