Lucy della NASA inizia il viaggio verso Giove e incontra il primo asteroide

La navicella spaziale Lucy della NASA ha raggiunto una pietra miliare significativa nella sua missione di esplorazione degli asteroidi troiani di Giove. La navicella spaziale ha recentemente effettuato un sorvolo ravvicinato dell'asteroide Dinkinesh, segnando il primo dei suoi incontri con i 10 asteroidi che studierà durante il suo viaggio. Lucy è passata a circa 300 milioni di miglia da Dinkinesh, situata nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte. Questo incontro è servito come test per gli strumenti di Lucy prima di addentrarsi negli asteroidi più grandi e intriganti.

Dinkinesh, che misura solo mezzo miglio di diametro, è probabilmente la più piccola delle rocce spaziali sull'itinerario di Lucy. Gli obiettivi primari della navicella spaziale sono gli asteroidi troiani, considerati i resti degli albori del sistema solare. Lucy supererà otto Trojan, che si prevede saranno da 10 a 100 volte più grandi di Dinkinesh, prima di concludere la sua missione superando gli ultimi due asteroidi nel 2033.

La navicella spaziale Lucy è stata lanciata dalla NASA due anni fa con un budget di quasi 1 miliardo di dollari. Prendendo il nome dai famosi resti scheletrici di 3.2 milioni di anni trovati in Etiopia, lo scopo di Lucy è svelare i misteri di questi corpi celesti incontaminati e far luce sulle origini del nostro sistema solare.

Nonostante un'ala solare allentata sulla navicella, che i controllori di volo non sono stati in grado di proteggere, si prevede che la missione procederà senza intoppi. La NASA ritiene che l'ala libera non ostacolerà le operazioni della navicella spaziale, garantendo che Lucy possa completare l'intera missione come previsto.

Questo recente sorvolo di Dinkinesh conclude quello che la NASA ha soprannominato “Asteroid Autumn”, che ha visto una serie di emozionanti missioni legate all’esplorazione degli asteroidi. A settembre, la NASA ha raccolto con successo i suoi primi campioni da un asteroide e in ottobre ha lanciato la navicella spaziale Psyche per studiare un raro asteroide ricco di metalli. A differenza dei suoi predecessori, Lucy non effettuerà alcun atterraggio né raccoglierà campioni. Invece, catturerà dati e immagini estesi durante i suoi incontri con gli asteroidi, offrendo agli scienziati una grande quantità di informazioni per ulteriori analisi.

Hal Levison, lo scienziato capo del Southwest Research Institute, ha espresso entusiasmo per il sorvolo, sottolineando che Dinkinesh era in precedenza “una macchia irrisolta nei migliori telescopi”. Grazie agli strumenti e alla tecnologia avanzati di Lucy, i ricercatori anticipano scoperte rivoluzionarie su questi antichi resti negli anni a venire.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la missione di Lucy?

La missione di Lucy è esplorare gli asteroidi troiani attorno a Giove e ottenere informazioni sulla storia antica del nostro sistema solare.

Cosa sono gli asteroidi troiani?

Gli asteroidi troiani sono un gruppo di asteroidi che condividono l'orbita di Giove ma si trovano in regioni stabili attorno ai punti Lagrange Sole-Giove.

Quanti asteroidi incontrerà Lucy?

Lucy studierà un totale di 10 asteroidi, principalmente gli asteroidi troiani, durante la sua missione.

Quali sono gli obiettivi principali di Lucy?

Gli obiettivi principali di Lucy sono i Troiani, che si ritiene siano antichi resti del primo sistema solare.

Lucy raccoglierà campioni?

No, Lucy non effettuerà alcun atterraggio né raccoglierà campioni. Catturerà invece dati e immagini durante i suoi incontri con gli asteroidi.