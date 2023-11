Nuovi orizzonti per la missione Lucy della NASA: esplorazione delle capsule del tempo del sistema solare

By

La navicella spaziale Lucy della NASA intraprende un viaggio senza precedenti per svelare i segreti del sistema solare esplorando i Troiani, sciami di asteroidi inesplorati vicino a Giove. Durante il suo viaggio, Lucy ha fatto un rapido incontro con il piccolissimo Dinkinesh, il primo dei dieci asteroidi che incontrerà durante il suo lungo viaggio. Questo test fondamentale ha consentito a Lucy di affinare i suoi strumenti per la missione imminente.

Lucy è volata a sole 270 miglia da Dinkinesh, una roccia spaziale larga mezzo miglio, fornendo agli scienziati dati preziosi per comprendere meglio queste antiche formazioni. Nonostante sia il più piccolo dell'itinerario di Lucy, Dinkinesh riveste un'importanza significativa in quanto rappresenta un trampolino di lancio cruciale per svelare i misteri del primo sistema solare.

Mentre Lucy continua la sua spedizione, punterà gli occhi sui Troiani, ritenuti essere i resti della nascita del nostro sistema solare. Si prevede che questi asteroidi incontaminati forniranno preziose informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro vicinato cosmico. Con otto troiani fino a 100 volte più grandi di Dinkinesh sul suo cammino, l'ambiziosa missione di Lucy promette di essere un tesoro di scoperte scientifiche.

La missione Lucy da un miliardo di dollari della NASA, lanciata due anni fa, rende omaggio al famoso antenato umano fossilizzato, Lucy, scoperto in Etiopia negli anni '1970. Proprio come gli antichi resti hanno rivoluzionato la nostra comprensione dell’evoluzione umana, la navicella spaziale Lucy mira a rivoluzionare la nostra conoscenza del primo sistema solare.

Sebbene Lucy non raccoglierà campioni fisici come le recenti missioni sugli asteroidi, catturerà fotografie dettagliate e raccoglierà quantità significative di dati scientifici durante i suoi sorvoli. Sfortunatamente, una delle ali solari della navicella rimane allentata. Nonostante i tentativi falliti dei controllori di volo di metterlo in sicurezza, credono che manterrà la stabilità durante l'intera missione.

La recente attenzione della NASA agli asteroidi rafforza il suo impegno nello svelare i misteri del nostro vicinato cosmico. La missione Lucy segue altri notevoli successi, come la restituzione di campioni di asteroidi a settembre e il lancio della navicella spaziale Psyche, diretta a indagare su un asteroide ricco di metalli in ottobre.

Il sorvolo di Dinkinesh, in precedenza solo una macchia irrisolta nei telescopi, segna l'inizio di un capitolo entusiasmante nella nostra comprensione dell'antico passato del sistema solare. Mentre Lucy continua il suo viaggio, gli scienziati attendono con impazienza la vasta ricchezza di informazioni e scoperte rivoluzionarie che attendono tutti noi.

FAQ:

D: Quali sono i Trojan che Lucy sta esplorando?

R: I Troiani sono sciami di asteroidi inesplorati situati vicino a Giove, ritenuti capsule del tempo risalenti agli albori del sistema solare.

D: Lucy raccoglierà campioni di asteroidi?

R: A differenza delle missioni precedenti, Lucy non raccoglierà campioni fisici ma catturerà fotografie dettagliate e raccoglierà dati scientifici durante i suoi sorvoli.

D: Qual è il significato di Dinkinesh?

R: Dinkinesh è l'asteroide più piccolo della missione di Lucy ma fornisce importanti informazioni sulla composizione e sulle caratteristiche di queste antiche rocce spaziali.

D: Da cosa prende il nome Lucy?

R: La navicella spaziale prende il nome dal famoso antenato umano fossilizzato, Lucy, scoperto in Etiopia negli anni '1970.

D: Qual è stata la recente attenzione della NASA sugli asteroidi?

R: La NASA ha recentemente restituito campioni di asteroidi a settembre e ha lanciato la navicella spaziale Psyche per indagare su un asteroide ricco di metalli in ottobre.