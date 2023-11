Una nuova missione rivela scoperte sorprendenti sugli asteroidi di Giove

By

La navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso uno straordinario viaggio per scoprire i misteri degli asteroidi di Giove. La navicella spaziale ha recentemente incontrato il suo primo obiettivo, un asteroide di modeste dimensioni chiamato Dinkinesh, situato nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte. Questo incontro iniziale ha permesso a Lucy di testare i suoi strumenti e le sue capacità, fornendo un assaggio di ciò che ci aspetta per questa ambiziosa missione.

Dinkinesh, che misura solo mezzo miglio di diametro, è probabilmente l'asteroide più piccolo del tour completo di Lucy. Tuttavia, l'obiettivo principale di questa missione è indagare sui Troiani, vasti sciami di asteroidi inesplorati in orbita vicino a Giove. Questi troiani sono considerati preziose capsule del tempo che possono illuminarci sugli albori del nostro sistema solare. Lucy attraverserà otto Trojan, ritenuti significativamente più grandi di Dinkinesh e potenzialmente compresi tra 10 e 100 volte le sue dimensioni. La navicella concluderà la sua esplorazione manovrando oltre gli ultimi due asteroidi nel 2033.

Lanciata dalla NASA con un investimento di quasi 1 miliardo di dollari, Lucy prende il nome dai famosi resti scheletrici di un antenato umano risalenti a 3.2 milioni di anni fa scoperti in Etiopia. Proprio come il suo omonimo fa luce sull'evoluzione umana, la navicella spaziale Lucy mira a fornire informazioni sull'evoluzione del nostro vicinato celeste. La missione segna una pietra miliare significativa nella nostra ricerca per comprendere le origini del nostro sistema solare.

Mentre è in orbita, Lucy catturerà una serie di immagini e raccoglierà dati inestimabili che richiederanno almeno una settimana per essere ritrasmessi sulla Terra. Queste preziose scoperte approfondiranno la nostra comprensione di questi enigmatici asteroidi e contribuiranno al crescente corpus di conoscenze sulle nostre origini cosmiche.

A differenza di altre recenti missioni sugli asteroidi che hanno coinvolto la raccolta di campioni, l'obiettivo principale di Lucy è l'osservazione e la raccolta di dati. Tuttavia, questa missione promette di svelare i segreti degli asteroidi di Giove come mai prima d’ora, rivoluzionando la nostra comprensione della formazione planetaria e ponendo le basi per future attività di esplorazione spaziale.

FAQ:

D: Qual è lo scopo della missione della navicella spaziale Lucy della NASA?

R: La missione della navicella spaziale Lucy della NASA mira a esplorare i Troiani, un gruppo di asteroidi inesplorati in orbita vicino a Giove, per ottenere informazioni sul sistema solare primordiale.

D: Quanti asteroidi incontrerà Lucy nella sua missione?

R: Lucy supererà un totale di dieci asteroidi, iniziando da Dinkinesh e concludendo con gli ultimi due asteroidi nel 2033.

D: Lucy raccoglierà campioni durante la sua missione?

R: No, la missione di Lucy si concentra sull'osservazione e sulla raccolta di dati piuttosto che sulla raccolta di campioni.

D: Qual è il significato della missione di Lucy?

R: La missione di Lucy approfondirà la nostra comprensione delle origini e dell'evoluzione del nostro sistema solare, in particolare in relazione agli asteroidi di Giove.