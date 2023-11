La navicella spaziale Lucy della NASA inizia lo storico incontro con gli asteroidi durante il viaggio verso Giove

By

La navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso la sua monumentale missione verso Giove e ha fatto il suo primo incontro con l'asteroide più piccolo del suo viaggio. La navicella spaziale, che prende il nome dall'antico antenato umano, è passata accanto all'asteroide delle dimensioni di una pinta chiamato Dinkinesh, situato a 300 milioni di miglia di distanza nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte. Questo incontro è servito come prova per la missione, consentendo a Lucy di testare i suoi strumenti prima di incontrare asteroidi più grandi e affascinanti in futuro.

Dinkinesh, che misura solo mezzo miglio di diametro, è solo l'inizio. Gli obiettivi principali di Lucy sono i Troiani, un gruppo di asteroidi inesplorati vicino a Giove che si ritiene contengano preziose informazioni sui primi giorni del nostro sistema solare. Questi Troiani, stimati da 10 a 100 volte più grandi di Dinkinesh, sono considerati capsule del tempo risalenti agli albori della nostra storia cosmica.

Lanciata dalla NASA due anni fa con una missione da quasi 1 miliardo di dollari, Lucy mira a superare otto Trojan prima del suo incontro finale con gli ultimi due asteroidi nel 2033. A differenza delle missioni precedenti che restituivano campioni di asteroidi o raccoglievano dati, Lucy catturerà esclusivamente immagini e misurazioni scientifiche durante i suoi sorvoli.

Nonostante un'ala solare allentata sul veicolo spaziale che non poteva essere agganciata, i controllori di volo ritengono che sia abbastanza stabile per l'intera missione. Il completamento del sorvolo di mercoledì segna la fine di quello che la NASA ha soprannominato “Asteroid Autumn”, dopo il ritorno di campioni di macerie da un asteroide a settembre e il lancio di un veicolo spaziale sull'asteroide ricco di metalli Psyche in ottobre.

L’incontro con Dinkinesh offre un’opportunità senza precedenti per studiare un asteroide che in precedenza era stato solo una “macchia irrisolta” nelle osservazioni telescopiche, secondo Hal Levison, scienziato capo del Southwest Research Institute. Nel corso della prossima settimana, Lucy trasmetterà tutte le immagini e i dati raccolti durante il sorvolo, offrendo agli scienziati e agli appassionati di spazio uno sguardo più da vicino al misterioso mondo degli asteroidi e all'intrigante passato del nostro sistema solare.

Domande frequenti (FAQ)

Cosa sono i Trojan? I Troiani sono un gruppo di asteroidi che condividono l'orbita di Giove, posizionati attorno ai punti di Lagrange dove la gravità del Sole e di Giove si bilanciano. Agiscono come una sorta di “nuvola” cosmica che segue il gigante gassoso. Come si formano gli asteroidi? Gli asteroidi sono i resti delle prime fasi della formazione del nostro sistema solare. Sono composti da roccia, metallo e talvolta composti organici. La maggior parte degli asteroidi risiedono nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove, mentre altri si trovano in varie regioni del nostro sistema solare. Qual è lo scopo della missione Lucy? La missione Lucy mira a studiare ed esplorare una vasta gamma di asteroidi troiani, raccogliendo dati preziosi sulla loro composizione, origine e il loro ruolo nel fornire informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Come fanno gli scienziati a determinare l'età degli asteroidi? Gli scienziati utilizzano varie tecniche per stimare l’età degli asteroidi, compresi metodi di datazione radioattiva, che analizzano il decadimento di elementi specifici all’interno delle rocce spaziali. Studiando le composizioni isotopiche di questi elementi, gli scienziati possono determinare l'età degli asteroidi.