La navicella spaziale Lucy scopre un satellite binario senza precedenti in orbita attorno ad un asteroide

La navicella spaziale Lucy della NASA ha stupito ancora una volta gli scienziati con la sua ultima scoperta durante il suo primo incontro con un asteroide il 1 novembre 2023. Il team della missione ha scoperto che il satellite dell'asteroide Dinkinesh è un binario di contatto, composto da due oggetti più piccoli che si toccano l'un l'altro. Questa scoperta sorprendente segna la prima volta che una binaria di contatto è stata osservata in orbita attorno a un altro asteroide.

Le prime immagini ricevute dopo il sorvolo di Dinkinesh da parte di Lucy hanno rivelato che i due lobi del sistema binario di contatto sono disposti uno dietro l'altro dal punto di vista della navicella. Tuttavia, sono state le immagini aggiuntive catturate durante l’avvicinamento ravvicinato a svelare la vera natura di questo oggetto, svelando un contatto binario.

I binari di contatto sono strutture costituite da due oggetti separati in contatto tra loro. In questo caso, il satellite binario di contatto dell'asteroide Dinkinesh cattura l'attenzione degli scienziati perché orbita attorno al suo corpo primario, l'asteroide stesso.

Sebbene i sistemi binari di contatto non siano rari nel sistema solare, osservarli da vicino si è rivelato un evento raro. Inoltre, osservarne uno in orbita attorno a un altro asteroide è un’osservazione senza precedenti, che apre nuove strade di ricerca e comprensione dei corpi celesti.

La missione principale della navicella spaziale Lucy è quella di esplorare gli asteroidi troiani di Giove, un insieme di enigmatiche rocce spaziali rimaste intrappolate nell'orbita di Giove attorno al Sole per miliardi di anni. Questi asteroidi sono di particolare interesse per gli scienziati poiché contengono indizi vitali per svelare i misteri che circondano la formazione del nostro sistema solare.

L'asteroide Dinkinesh e il suo satellite binario di contatto sono solo l'inizio dell'ambizioso viaggio di Lucy per indagare su un totale di 11 asteroidi nell'arco di 12 anni. A partire da ora, la navicella spaziale è sulla via del ritorno verso la Terra ed è prevista un'assistenza gravitazionale nel dicembre 2024. Questo sorvolo ravvicinato catapulterà Lucy indietro attraverso la fascia principale degli asteroidi, consentendole di osservare un altro asteroide chiamato Donaldjohanson nel 2025 prima di raggiungere finalmente la Terra. gli asteroidi troiani Giove nel 2027.

FAQ:

D: Cos'è un contatto binario?

R: Un binario di contatto è una struttura costituita da due oggetti separati in contatto tra loro nello spazio.

D: Qual è la missione principale della navicella spaziale Lucy?

R: L'obiettivo principale della navicella spaziale Lucy è esplorare gli asteroidi troiani di Giove, che sono rimasti intrappolati gravitazionalmente nell'orbita di Giove attorno al Sole e contengono indizi cruciali sulla formazione del nostro sistema solare.