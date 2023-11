La navicella spaziale Lucy della NASA si avvicina al primo incontro con un asteroide

By

La navicella spaziale Lucy della NASA si sta avvicinando al suo attesissimo primo incontro con un asteroide, previsto per il 1° novembre. Il team di navigazione ottica della navicella ha eseguito con successo una manovra di correzione della traiettoria il 29 settembre, allineando accuratamente la navicella per il suo sorvolo del piccolo asteroide della fascia principale noto come Dinkinesh. . Intorno alle 12:54 EDT, Lucy dovrebbe passare accanto all'asteroide a una distanza di circa 265 miglia (425 km).

Prima dell'avvicinamento ravvicinato, il 28 ottobre, il team ha inviato alla sonda un ultimo aggiornamento delle conoscenze, fornendo i dati più aggiornati riguardanti la posizione relativa della navicella e dell'asteroide. Questo preciso set di dati guiderà la navicella spaziale durante la maggior parte del viaggio di 500,000 miglia (800,000 km) che attualmente separa Lucy da Dinkinesh.

Circa un'ora prima dell'avvicinamento più vicino, quando Lucy si trova a circa 10,000 miglia (16,000 km) di distanza dall'asteroide, la navicella spaziale inizierà a monitorare attivamente Dinkinesh utilizzando il suo sistema di tracciamento terminale. Tuttavia, a causa delle piccole dimensioni dell’asteroide, non si prevede che il sistema si “agganci” completamente fino a pochi minuti prima dell’avvicinamento più vicino.

Durante il sorvolo, il sistema di tracciamento del terminale regolerà autonomamente l'orientamento del veicolo spaziale per mantenere Dinkinesh nel campo visivo degli strumenti scientifici, anche se il veicolo spaziale accelera a circa 10,000 mph (4.5 m/s). Ciò segnerà l’uso inaugurale di questo sistema in condizioni reali di volo spaziale, fungendo da test cruciale per le missioni future.

Mentre Lucy si avvicina a Dinkinesh il 1° novembre, la navicella spaziale ruoterà per seguire continuamente l'asteroide. Questo riposizionamento renderà temporaneamente l'antenna ad alto guadagno incapace di comunicare con la Terra finché la sequenza dell'incontro non sarà completata e la navicella spaziale si riorienterà per puntare nuovamente l'antenna verso la Terra. Nelle settimane successive, le immagini, i dati scientifici e le informazioni ingegneristiche raccolte durante il sorvolo verranno ritrasmessi alla Terra.

Con l’imminente incontro con l’asteroide, Lucy aprirà la strada a nuove scoperte e approfondimenti sulla formazione e l’evoluzione del nostro sistema solare. Resta sintonizzato per aggiornamenti e ulteriori approfondimenti su questa missione rivoluzionaria.

FAQ

1. Qual è lo scopo del primo incontro con un asteroide di Lucy?

Lo scopo del primo incontro con un asteroide è quello di raccogliere preziosi dati scientifici e immagini per approfondire la nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione del nostro sistema solare.

2. Quanto sarà vicina Lucy all'asteroide durante il sorvolo?

Si prevede che Lucy passi vicino all'asteroide Dinkinesh a una distanza di circa 265 miglia (425 km).

3. A cosa serve il sistema di tracciabilità del terminale?

Il sistema di tracciamento del terminale viene utilizzato per regolare autonomamente l'orientamento della navicella spaziale per mantenere il piccolo asteroide nel campo visivo degli strumenti scientifici durante il sorvolo.

4. Quando l'antenna ad alto guadagno sarà di nuovo in grado di comunicare con la Terra?

L'antenna ad alto guadagno riacquisterà la comunicazione con la Terra una volta completata la sequenza dell'incontro e la navicella spaziale si riorienterà per puntare nuovamente l'antenna verso la Terra.