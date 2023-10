La navicella spaziale Lucy della NASA si prepara per l'incontro ravvicinato con l'asteroide Dinkinesh

La navicella spaziale Lucy della NASA si sta preparando per il suo primo incontro ravvicinato con un asteroide. Il 1° novembre volerà vicino all’asteroide Dinkinesh e testerà i suoi strumenti in preparazione per future visite agli asteroidi troiani che orbitano attorno al sole accanto a Giove. Dinkinesh, che misura meno di mezzo miglio di larghezza, si trova nella fascia principale degli asteroidi tra le orbite di Marte e Giove.

Durante il sorvolo, l'obiettivo principale sarà testare il sistema di tracciamento terminale della navicella, che consentirà di seguire autonomamente l'asteroide e mantenerlo in vista degli strumenti. La navicella spaziale raccoglierà dati utilizzando la sua fotocamera ad alta risoluzione e la fotocamera a infrarossi termici. Utilizzerà inoltre il sistema di tracciamento del terminale per tracciare l'asteroide negli ultimi otto minuti dell'incontro e raccogliere dati con il suo imager a colori e lo spettrometro a infrarossi.

Questo incontro con Dinkinesh serve come test per i sistemi di Lucy prima che passi ai suoi obiettivi principali, gli asteroidi troiani di Giove. L’obiettivo della missione Lucy è quello di osservare questi asteroidi mai esplorati prima che orbitano attorno al sole in due “sciami” davanti e dietro Giove. Prima di raggiungere gli asteroidi troiani, Lucy effettuerà un altro sorvolo di un asteroide della fascia principale chiamato Donaldjohanson nel 2025 per ulteriori test in volo.

I dati catturati dall’incontro di Dinkinesh non solo forniranno preziosi risultati di test ingegneristici, ma potenzialmente offriranno anche approfondimenti sulla connessione tra gli asteroidi più grandi della fascia principale e gli asteroidi più piccoli vicini alla Terra. Dopo l'incontro, Lucy continuerà il suo percorso attorno al sole, tornando nelle vicinanze della Terra per un aiuto gravitazionale nel 2024 prima di raggiungere gli asteroidi troiani Giove nel 2027.

Questo primo incontro ravvicinato con Dinkinesh segna un'emozionante pietra miliare per la missione Lucy, poiché la navicella spaziale inizia il suo viaggio di esplorazione e scoperta nella fascia degli asteroidi.

Fonte:

– https://www.nasa.gov/lucy