La navicella spaziale Lucy della NASA completa lo storico sorvolo dell'asteroide Dinkinesh

La navicella spaziale Lucy della NASA ha raggiunto un traguardo significativo il 1° novembre completando con successo il sorvolo dell'asteroide Dinkinesh, segnando il primo passo nel suo viaggio rivoluzionario. La conferma arriva da un rapporto di Space.com.

Dinkinesh, soprannominato "Dinky", è una roccia spaziale relativamente piccola situata all'interno della fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove. La missione di Lucy è quella di visitare un totale di 10 asteroidi nel corso dei prossimi 12 anni, e questo recente sorvolo rappresenta un risultato importante.

L'incontro della navicella spaziale con Dinkinesh è servito come un test cruciale, consentendo di calibrare i suoi strumenti e raccogliere dati essenziali sul suo primo incontro con un asteroide. Tra gli strumenti utilizzati durante il sorvolo c'erano un imager a colori, una fotocamera ad alta risoluzione e uno spettrometro a infrarossi.

Mentre Lucy avrà l'opportunità di osservare asteroidi vicini come Dinky, il suo obiettivo principale è esplorare gli asteroidi troiani più distanti. Questi Troiani, che condividono la loro orbita con Giove, sono di particolare interesse per gli scienziati poiché si ritiene che contengano preziose informazioni sulla storia del nostro sistema solare.

Durante il sorvolo, i funzionari della NASA hanno espresso la loro eccitazione in un post sul blog, affermando che la navicella spaziale è in buona salute e che il team le ha già ordinato di iniziare a trasmettere i dati raccolti durante l'incontro. Il tempo stimato per la trasmissione completa dei dati alla Terra è di circa una settimana.

Mentre Lucy avanza, la fase successiva prevede l'utilizzo dell'assistenza gravitazionale della Terra per spingerla verso il suo secondo bersaglio asteroide, 52246 Donaldjohanson. Questo asteroide prende il nome in onore del co-scopritore del fossile Lucy, il paleoantropologo americano Donald Johanson.

La missione Lucy si allinea con la più ampia iniziativa della NASA volta a svelare i segreti del passato del nostro sistema solare, con un focus particolare sugli asteroidi troiani. Svelando i misteri di queste antiche reliquie, gli scienziati sperano di ottenere una comprensione più profonda della prima formazione planetaria.

FAQ

1. Qual è l'obiettivo principale della navicella spaziale Lucy della NASA?

L'obiettivo principale della navicella spaziale Lucy della NASA è esplorare gli asteroidi troiani, che condividono la loro orbita con Giove e si ritiene che forniscano approfondimenti sulla storia del nostro sistema solare.

2. Quanti asteroidi Lucy intende visitare?

Nel corso dei prossimi 12 anni, Lucy mira a visitare un totale di 10 asteroidi.

3. Quali strumenti sono stati utilizzati durante il sorvolo dell'asteroide Dinkinesh?

Gli strumenti utilizzati durante il sorvolo includevano un imager a colori, una fotocamera ad alta risoluzione e uno spettrometro a infrarossi.

4. Perché gli asteroidi troiani sono di particolare interesse per gli scienziati?

Si ritiene che gli asteroidi troiani siano antiche reliquie del nostro sistema solare e forniscano preziose informazioni sulle prime fasi della formazione planetaria.

5. Qual è il prossimo passo di Lucy dopo il sorvolo di Dinkinesh?

Dopo il riuscito sorvolo, Lucy tornerà sulla Terra per utilizzare l'assistenza gravitazionale, che la spingerà verso il suo secondo bersaglio, l'asteroide 52246 Donaldjohanson.