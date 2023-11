La navicella spaziale Lucy della NASA fa una scoperta rivoluzionaria durante il sorvolo di un asteroide

La navicella spaziale Lucy della NASA ha recentemente raggiunto un traguardo rivoluzionario durante il suo sorvolo dell'asteroide Dinkinesh. Originariamente previsto che incontrasse un singolo asteroide, Lucy ha stupito gli scienziati rivelando che Dinkinesh è in realtà composto da due minuscole rocce spaziali in orbita l'una attorno all'altra. Questa rivelazione inaspettata segna un evento davvero unico nell’esplorazione spaziale.

Durante il sorvolo, Lucy ha catturato e trasmesso immagini alla Terra, consentendo agli scienziati di osservare la natura binaria di Dinkinesh. Il corpo più grande dell'asteroide misura circa 0.5 m di diametro, mentre la roccia compagna più piccola misura circa 790 m, come stimato dall'analisi preliminare delle immagini.

Contrariamente alla credenza popolare, questa scoperta non ha colto di sorpresa gli scienziati della NASA. Il team di Lucy sospettava da tempo che Dinkinesh fosse un'unità binaria, sulla base delle letture degli strumenti della navicella che indicavano cambiamenti di luminosità nel tempo. Le immagini ricevute dal sorvolo di Lucy hanno ora confermato questi sospetti e consolidato la nostra comprensione della composizione di Dinkinesh.

Oltre a svelare la vera natura dell'asteroide, questo sorvolo è servito anche come test in volo per le capacità di Lucy. Gli scienziati si sono concentrati sulla valutazione del sistema di tracciamento terminale, che consente alla navicella spaziale di seguire autonomamente un asteroide mentre viaggia a velocità fino a 10,000 miglia orarie. Nonostante l’inaspettata natura binaria di Dinkinesh, il sistema di tracciamento del terminale ha funzionato in modo impeccabile, dimostrando la sua efficacia anche in scenari difficili.

Nel corso della prossima settimana, il team di Lucy analizzerà meticolosamente i dati raccolti durante il sorvolo. Questa valutazione completa fornirà informazioni dettagliate sul comportamento della sonda durante l'incontro e aiuterà a preparare le future indagini ravvicinate sull'asteroide della fascia principale Donaldjohanson, previste per il 2025.

La missione Lucy della NASA continua a spingersi oltre i confini e a scoprire nuovi segreti del nostro sistema solare. Ogni nuova scoperta ci avvicina alla comprensione della complessità e della diversità dei corpi celesti che popolano il nostro vicinato cosmico.

FAQ:

D: Cosa ha scoperto la navicella spaziale Lucy della NASA durante il suo recente sorvolo?

R: Lucy ha rivelato che l'asteroide Dinkinesh è in realtà composto da due piccole rocce spaziali che orbitano l'una attorno all'altra.

D: Quanto sono grandi i due componenti di Dinkinesh?

R: Il corpo più grande misura circa 0.5 m di diametro, mentre la roccia compagna più piccola misura circa 790 m.

D: Questa scoperta è stata inaspettata?

R: Anche se potrebbe aver sorpreso molti, il team di Lucy sospettava da tempo che Dinkinesh fosse un'unità binaria in base alle letture degli strumenti della navicella spaziale.

D: Quale sistema è stato testato durante il flyby?

R: Il sistema di tracciamento del terminale, che consente a Lucy di seguire autonomamente gli asteroidi mentre viaggia ad alta velocità, è stato testato con successo durante l'incontro.

D: Qual è il prossimo obiettivo della missione Lucy?

R: La prossima indagine ravvicinata è prevista per il 2025 e si concentrerà sull’asteroide della fascia principale Donaldjohanson.