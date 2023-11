La navicella spaziale Lucy della NASA inizia il viaggio epico verso Giove e incontra il primo asteroide

By

La navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso un viaggio straordinario per esplorare i misteri del sistema solare. Nel suo viaggio verso Giove, Lucy incontrò il primo dei dieci incontri previsti con gli asteroidi. La navicella spaziale ha rivolto un "veloce saluto" al piccolo Dinkinesh, situato a circa 300 milioni di miglia di distanza nella fascia principale degli asteroidi oltre Marte.

Invece di essere solo un sorvolo di routine alla velocità sbalorditiva di 10,000 miglia orarie, Lucy è arrivata a sole 270 miglia da Dinkinesh, permettendole di condurre test strumentali cruciali. Questa prova generale ha preparato la navicella spaziale per i prossimi incontri con asteroidi più grandi e affascinanti.

Con un diametro di appena mezzo miglio, Dinkinesh è considerata la più piccola roccia spaziale nel vasto itinerario di Lucy, come menzionato dall'Agenzia spaziale americana. Tuttavia, gli obiettivi principali di Lucy sono gli sfuggenti Troiani. Questi Troiani sono un gruppo di asteroidi incontaminati che si sono nascosti nell'orbita di Giove e si ritiene siano antichi resti di veicoli spaziali congelati nel tempo.

Si prevede che la navicella spaziale passerà accanto a otto Trojan, alcuni dei quali potenzialmente misurano fino a 100 volte la dimensione di Dinkinesh. Gli incontri con questi troiani sbloccheranno preziose informazioni sulla storia e sulla composizione del nostro affascinante universo. Gli ultimi due incontri con gli asteroidi sono previsti per il 2033, promettendo scoperte ancora più notevoli.

Lanciata due anni fa per una missione epocale costata quasi 1 miliardo di dollari, Lucy ha preso il nome dai famosi resti scheletrici di un antenato umano scoperti in Etiopia, noto come “Lucy”. Il successivo sorvolo dell'asteroide prenderà il nome da Donald Johanson, uno degli individui a cui viene attribuita la scoperta del fossile di Lucy.

Nonostante le sfide minori affrontate, come un'ala solare allentata, i controllori di volo della NASA hanno ritenuto la stabilità di Lucy sufficiente per la durata della missione. Dopo l'epico sorvolo di Dinkinesh, la missione autunnale della NASA ha raggiunto una pietra miliare e la navicella spaziale trasmetterà ora i suoi preziosi dati e le straordinarie immagini sulla Terra. Gli scienziati attendono con impazienza l'abbondanza di nuove informazioni che faranno luce su Dinkinesh, una volta solo una macchia irrisolta nei telescopi più capaci.

FAQ:

D: Qual è l'obiettivo principale di Lucy?

R: L'obiettivo principale di Lucy è studiare i Troiani, un gruppo di asteroidi nell'orbita di Giove ritenuti antichi artefatti.

D: Quanto è grande Dinkinesh, il primo asteroide incontrato da Lucy?

R: Dinkinesh è largo solo mezzo miglio, il che lo rende uno degli asteroidi più piccoli nella missione di Lucy.

D: Quanti Trojan incontrerà Lucy?

R: Si prevede che Lucy supererà otto Trojan, con la possibilità che alcuni di essi siano fino a 100 volte più grandi di Dinkinesh.

D: Quando Lucy completerà la sua missione?

R: La missione di Lucy dovrebbe concludersi con l'incontro con gli ultimi due asteroidi nel 2033.

D: Perché Lucy prende il nome dal fossile “Lucy”?

R: Lucy prende il nome dal famoso fossile di un antenato umano scoperto in Etiopia negli anni '1970.