Una nuova coppia nei cieli: la navicella spaziale Lucy della NASA scopre una mini luna in orbita attorno all'asteroide Dinkinesh

In un'esaltante serie di eventi, la navicella spaziale Lucy della NASA, nella sua missione di esplorare la cintura di asteroidi oltre Marte, si è imbattuta in una sorpresa inaspettata durante il suo sorvolo dell'asteroide Dinkinesh. Lucy non solo ha catturato immagini straordinarie di Dinkinesh, che misura solo mezzo miglio di larghezza, ma ha anche rivelato l’esistenza di una minuscola luna in orbita stretta attorno all’asteroide.

La scoperta è avvenuta mentre la navicella spaziale si avvicinava a 270 miglia da Dinkinesh, a circa 300 milioni di miglia di distanza nella vasta distesa della fascia principale degli asteroidi. Le immagini trasmesse sulla Terra hanno fornito l'emozionante conferma della compagna lunare appena scoperta da Dinkinesh, un corpo celeste che misura solo un decimo di miglio.

Il significato di questa scoperta non dovrebbe essere sottovalutato. La NASA ha deliberatamente indirizzato Lucy verso Dinkinesh come prova per i suoi prossimi incontri con asteroidi più grandi ed enigmatici nelle vicinanze di Giove. Questa inaspettata natura binaria di Dinkinesh amplia la nostra comprensione delle dinamiche in gioco nella fascia degli asteroidi, evidenziando la diversa natura di questi oggetti celesti.

Domande frequenti:

D: Cos'è una coppia binaria in astronomia?

R: In astronomia, una coppia binaria si riferisce a due oggetti celesti che orbitano attorno a un centro di massa comune. Nel caso di Dinkinesh, l'asteroide e la sua mini luna esibiscono questa caratteristica, formando un sistema binario.

D: Quando la navicella spaziale Lucy esplorerà gli asteroidi troiani?

R: La navicella spaziale Lucy, lanciata nel 2021, dovrebbe raggiungere il primo degli asteroidi troiani, anch'essi situati nella cintura degli asteroidi, nel 2027. La sua missione è esplorare questi asteroidi per almeno sei anni, fornendo approfondimenti sulla formazione e evoluzione del nostro sistema solare.

D: Cosa significa il nome Dinkinesh?

R: Dinkinesh, derivato dalla lingua amarica dell'Etiopia, si traduce in "sei meraviglioso". È anche il nome dato in amarico a Lucy, il famoso scheletro di un antenato umano risalente a 3.2 milioni di anni fa scoperto in Etiopia negli anni '1970. La navicella spaziale Lucy prende il nome da questo straordinario ritrovamento archeologico.

Come ha giustamente affermato Hal Levison, lo scienziato capo del Southwest Research Institute: “Dinkinesh è stato davvero all’altezza del suo nome; questo è meraviglioso. In effetti, questo incontro inaspettato tra la navicella spaziale Lucy della NASA e la ritrovata coppia binaria di Dinkinesh e la sua mini luna offre una nuova prospettiva sulle meraviglie cosmiche che sono alla nostra portata. L’esplorazione del nostro universo continua a svelare sorprese che ampliano la nostra conoscenza e suscitano il nostro senso collettivo di stupore e curiosità.