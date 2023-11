La sorprendente scoperta di un sistema binario di asteroidi

La missione rivoluzionaria della NASA per studiare gli asteroidi troiani, nota come Missione Lucy, ha recentemente svelato una scoperta straordinaria. Durante il suo sorvolo iniziale dell'asteroide Dinkinesh, la navicella spaziale Lucy ha scoperto che Dinkinesh non è un oggetto solitario ma piuttosto un affascinante sistema binario. In una rivelazione sorprendente, Lucy ha catturato le immagini di un piccolo satellite largo 220 metri in orbita attorno all'asteroide principale.

L'asteroide principale, Dinkinesh, misura circa 790 metri di diametro, mentre il suo compagno in miniatura vanta solo un decimo di miglio (220 metri). Queste straordinarie immagini, trasmesse sulla Terra, hanno sbalordito gli astronomi e suscitato un immenso entusiasmo nella comunità scientifica.

Keith Noll, astronomo e scienziato del progetto Lucy presso il Goddard Space Flight Center della NASA, ha espresso il suo entusiasmo affermando: “Sapevamo che questo sarebbe stato il più piccolo asteroide della fascia principale che avessimo mai visto da vicino. Il fatto che ce ne siano due lo rende più emozionante”. Questa rivelazione evidenzia il significato di Dinkinesh e della sua nuova luna all’interno della vasta distesa della fascia principale degli asteroidi, incastonata tra le orbite di Marte e Giove, a una sbalorditiva distanza di 300 milioni di miglia (480 milioni di chilometri) dalla Terra.

Il nome Dinkinesh ha un significato speciale, come ha affermato il ricercatore principale di Lucy del Southwest Research Institute, Han Levinson: “L'asteroide Dinkinesh è stato davvero all'altezza del suo nome; è certamente meraviglioso.” In amarico etiope, Dinkinesh si traduce con "sei meraviglioso", rendendo omaggio alla natura maestosa di questo sistema binario di asteroidi.

Mentre le immagini catturate da Lucy mostrano le eccezionali capacità della navicella spaziale, la squadra attende con impazienza il downlink dei rimanenti dati dell'incontro. Queste preziose informazioni verranno utilizzate per valutare le prestazioni della navicella spaziale in preparazione al prossimo incontro ravvicinato con l'asteroide della fascia principale Donaldjohanson nel 2025.

Con l'obiettivo di esplorare gli asteroidi troiani, la navicella spaziale Lucy della NASA è alla ricerca di svelare i misteri del sistema solare esterno. Questi enigmatici asteroidi, che si ritiene siano costituiti da materiale antico che ha contribuito alla formazione di Giove, Saturno, Urano e Nettuno, contengono informazioni significative sugli albori del nostro sistema solare, più di 4 miliardi di anni fa.

FAQ:

1. Cos'è un sistema di asteroidi binario?

– Un sistema binario di asteroidi è una coppia di asteroidi che orbitano attorno a un centro di massa comune.

2. Quanto dista Dinkinesh dalla Terra?

– Dinkinesh si trova a circa 300 milioni di miglia (480 milioni di chilometri) dalla Terra.

3. Cosa significa il nome Dinkinesh?

– In amarico etiope, Dinkinesh significa “sei meraviglioso”.

4. Cosa sono gli asteroidi troiani?

– Gli asteroidi troiani sono un gruppo di asteroidi che condividono l'orbita di Giove e si ritiene contengano materiale antico proveniente dal sistema solare primordiale.

Fonte:

– [Fonte 1](NASASolarSystem/X)

– [Fonte 2](Scienza in tempo reale)