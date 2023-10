La navicella spaziale Lucy della NASA si avvicina allo storico sorvolo dell'asteroide Dinkinesh

La navicella spaziale Lucy della NASA è sul punto di compiere una tappa significativa nella sua missione di esplorazione degli asteroidi troiani. Dopo due anni di viaggio per milioni di miglia attraverso lo spazio, Lucy si sta preparando per il suo primo incontro con l'asteroide Dinkinesh nella fascia principale degli asteroidi. Questo incontro ravvicinato fornirà preziose informazioni su un oggetto che è stato osservato solo come una macchia sfocata attraverso i telescopi.

A differenza di altri asteroidi che sono stati ampiamente studiati, Dinkinesh rimane in gran parte inesplorato. Questo sorvolo rivelerà Dinkinesh con dettagli senza precedenti, facendo luce sulla sua composizione, struttura e caratteristiche. Gli scienziati sono ansiosi di scoprire i segreti che nasconde questo antico asteroide, poiché rappresenta un campione incontaminato del primo sistema solare.

Il sistema di tracciamento del terminale della navicella sarà messo alla prova durante questo sorvolo. Questo sistema traccia autonomamente la posizione dell'asteroide, garantendo che rimanga nel campo visivo degli strumenti. I dati raccolti durante il sorvolo forniranno informazioni cruciali sul colore e sulla composizione di Dinkinesh, grazie agli avanzati strumenti di imaging e spettrometria della navicella.

A causa della distanza significativa tra la Terra e Lucy, non è possibile comandare la navicella in tempo reale. Invece, tutte le osservazioni scientifiche sono pre-programmate, garantendo che il veicolo spaziale raggiunga accuratamente i suoi obiettivi di missione. Lucy continuerà a immaginare e seguire Dinkinesh per circa un'ora dopo il sorvolo prima di riorientarsi per riprendere le comunicazioni con la Terra.

La missione Lucy, lanciata nel 2021, mira a studiare gli asteroidi troiani, corpi rocciosi che condividono l'orbita di Giove attorno al Sole. Questi asteroidi contengono preziose informazioni sulla storia primordiale del nostro sistema solare. Dinkinesh, che prende il nome dal famoso fossile dell'antenato umano, è stato aggiunto all'elenco degli obiettivi di Lucy come banco di prova per i suoi strumenti prima di avventurarsi nel sistema gioviano.

L'imminente sorvolo di Dinkinesh segna un passo epocale nella missione Lucy della NASA, avvicinandoci alla scoperta dei misteri della fascia degli asteroidi e degli asteroidi troiani. I dati raccolti durante questo incontro apriranno la strada a scoperte future e approfondiranno la nostra comprensione della formazione del sistema solare.

FAQ

Qual è lo scopo della missione Lucy della NASA?

La missione Lucy della NASA mira a studiare gli asteroidi troiani, che sono un gruppo di corpi rocciosi che condividono l'orbita di Giove. Esplorando questi asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla storia antica del nostro sistema solare.

Come fa la navicella spaziale a tracciare la posizione dell'asteroide durante il sorvolo?

La navicella è dotata di un sistema di tracciamento terminale che traccia autonomamente la posizione dell'asteroide. Questo sistema garantisce che l'asteroide rimanga nel campo visivo degli strumenti, consentendo osservazioni accurate.

Perché il sorvolo di Dinkinesh è significativo?

Dinkinesh è un asteroide in gran parte inesplorato e questo sorvolo fornirà informazioni nuove e dettagliate sulla sua composizione, struttura e caratteristiche. Rappresenta un campione incontaminato del sistema solare primordiale e contiene preziose informazioni sulle nostre origini cosmiche.

In che modo la distanza tra la Terra e la navicella influenza il comando?

A causa della grande distanza tra la Terra e la navicella spaziale, non è possibile effettuare comandi in tempo reale. Tutte le osservazioni scientifiche sono invece pre-programmate per garantire che il veicolo spaziale raggiunga accuratamente i suoi obiettivi di missione.