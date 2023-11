Appuntamento imminente: la navicella spaziale Lucy si avvicina a Dinkinesh nella cintura degli asteroidi

La navicella spaziale Lucy della NASA è sull'orlo di un'entusiasmante pietra miliare nella sua missione. Dopo aver percorso milioni di miglia negli ultimi due anni, la sonda spaziale si sta avvicinando alla sua prima destinazione: Dinkinesh, nella fascia principale degli asteroidi. Questo incontro è una preparazione vitale per la futura esplorazione di Lucy degli asteroidi troiani di Giove.

Alle 12:54 ET del 1° novembre, Lucy raggiungerà il punto di avvicinamento più vicino a Dinkinesh, arrivando a una distanza di circa 265 miglia (425 chilometri). Questa pietra miliare significativa segna la prima volta in cui Lucy fornirà una visione dettagliata di un oggetto che in precedenza appariva solo come una macchia distante attraverso le lenti dei telescopi.

Lucy osserva visivamente Dinkinesh dal 3 settembre. Il team della missione ha recentemente inviato alla navicella spaziale un ultimo aggiornamento delle conoscenze, un pacchetto di dati contenente le informazioni più recenti riguardanti le posizioni relative della sonda spaziale e dell'asteroide. Equipaggiata con questi dati, Lucy percorrerà la distanza rimanente di circa mezzo milione di miglia (800,000 chilometri) per raggiungere l'asteroide.

Circa un'ora prima del suo avvicinamento più vicino, Lucy attiverà il suo sistema di tracciamento del terminale per monitorare la posizione di Dinkinesh. A quel punto, la navicella spaziale si troverà a circa 10,000 miglia (16,000 chilometri) di distanza dall'asteroide. A causa delle piccole dimensioni di Dinkinesh, il sistema si bloccherà completamente sull'asteroide solo pochi istanti prima dell'avvicinamento più vicino di Lucy.

Il prossimo sorvolo servirà anche come test inaugurale per il sistema di tracciamento del terminale di Lucy. Questo sistema autonomo è progettato per localizzare con precisione e mantenere l'asteroide nel campo visivo degli strumenti. Durante gli otto minuti finali del sorvolo, Lucy raccoglierà dati vitali utilizzando il suo imager a colori e lo spettrometro a infrarossi, noti collettivamente come strumento L'Ralph.

Mark Effertz, ingegnere capo di Lucy presso Lockheed Martin Space, ha spiegato che mentre Lucy si avventura nella vastità dello spazio, i comandi interattivi non sono possibili a causa del significativo ritardo di circa 30 minuti necessario affinché i segnali radio viaggino tra la navicella spaziale e la Terra. Pertanto, tutte le osservazioni scientifiche sono pre-programmate, garantendo che il veicolo spaziale funzioni in modo autonomo.

Dopo il sorvolo, Lucy trascorrerà un'altra ora a fotografare e seguire Dinkinesh prima di riorientarsi per ristabilire la comunicazione con la Terra. Per i prossimi quattro giorni, la fotocamera ad alta risoluzione di Lucy, L'LORRI, continuerà a catturare immagini dettagliate dell'asteroide.

La missione Lucy, lanciata nell'ottobre 2021, ha l'obiettivo primario di studiare gli asteroidi troiani, un insieme di corpi rocciosi che guidano e seguono Giove nella sua orbita attorno al Sole. A partire dal 2027, Lucy intraprenderà il suo tour degli asteroidi troiani, iniziando con Euribate e il suo partner binario Queta, poi Polimele e il suo partner binario Leuco, seguito da Orus e infine la coppia binaria Patroclo e Menoetius.

Come interessante nota a margine, Dinkinesh è stato aggiunto all'elenco degli asteroidi bersagli di Lucy all'inizio di quest'anno per fungere da banco di prova per gli strumenti della navicella prima del suo arrivo nel sistema gioviano. L'asteroide è stato ufficialmente chiamato Dinkinesh dopo un lungo periodo in cui è rimasto senza nome dalla sua scoperta nel 1999. Il suo nome, che significa "sei meraviglioso" in amarico, la lingua etiope, rende omaggio al fossile dell'antenato umano noto come "Lucy". "

FAQ

Qual è lo scopo della missione della navicella spaziale Lucy?

La missione della navicella spaziale Lucy è studiare gli asteroidi troiani, un gruppo di corpi celesti che orbitano attorno al Sole insieme a Giove. Esplorando questi asteroidi, gli scienziati mirano a ottenere informazioni sulla storia antica del sistema solare.

Qual è il sistema di tracciamento del terminale della navicella spaziale Lucy?

Il sistema di tracciamento terminale della navicella spaziale Lucy è un sistema autonomo progettato per localizzare con precisione l'asteroide che sta osservando e garantire che rimanga nel campo visivo degli strumenti di bordo.

Quali strumenti utilizza Lucy per raccogliere dati durante i sorvoli?

Durante i sorvoli, Lucy utilizza lo strumento L'Ralph, che consiste in un imager a colori e uno spettrometro a infrarossi. Questi strumenti consentono alla navicella spaziale di raccogliere dati preziosi sulla composizione e le caratteristiche degli asteroidi che incontra.

Perché l'asteroide Dinkinesh è stato scelto come bersaglio per Lucy?

Dinkinesh fu scelto come bersaglio da Lucy per testare gli strumenti della navicella prima del suo arrivo nel sistema gioviano. Inoltre, Dinkinesh prende ufficialmente il nome dal fossile dell’antenato umano “Lucy” per rendere omaggio al suo significato nella nostra comprensione della storia evolutiva.