Nuovo articolo: La navicella spaziale Lucy è pronta per esplorare territori inesplorati

La navicella spaziale Lucy della NASA si sta imbarcando in un'entusiasmante missione per esplorare i misteri del nostro vicinato cosmico. Il 1° novembre, Lucy effettuerà il suo primo sorvolo di un asteroide chiamato Dinkinesh, segnando l'inizio del suo tour di 12 anni di 10 soggetti di asteroidi. Questa missione innovativa mira a indagare sugli asteroidi troiani, che sono i resti della formazione del nostro sistema solare e seguono l'orbita di Giove attorno al sole.

Il momento dell'incontro ravvicinato di Lucy con Dinkinesh è molto atteso, poiché svelerà nuove intuizioni su questo asteroide largo mezzo miglio. In precedenza, Dinkinesh poteva essere visto solo come una macchia irrisolta attraverso i telescopi. L'investigatore principale di Lucy, Hal Levison, ha espresso entusiasmo per il primo assaggio da parte dell'umanità di questa enigmatica roccia spaziale.

Lanciata il 16 ottobre 2021 dal Kennedy Space Center, Lucy è stata sottoposta ad approfonditi preparativi per il suo incontro con Dinkinesh. Ha ricevuto un aiuto gravitazionale dalla Terra il 16 ottobre 2022, lanciandolo verso la fascia principale degli asteroidi situata a 300 milioni di miglia di distanza.

FAQ:

D: Cosa sono gli asteroidi troiani?

R: Gli asteroidi troiani sono un gruppo di rocce spaziali che seguono l'orbita di Giove attorno al sole. Si ritiene che siano resti della formazione del nostro sistema solare.

D: Quanti anni hanno gli asteroidi troiani?

R: Questi asteroidi hanno probabilmente almeno 4.6 miliardi di anni, risalenti al tempo della formazione del nostro sistema solare.

D: Cosa rivelerà la missione di Lucy?

R: La missione di Lucy mira a indagare questi “fossili” primordiali del nostro sistema solare, fornendo informazioni sulla composizione degli elementi durante la formazione iniziale della Terra.

Mentre Lucy si avvicina a Dinkinesh, verrà sottoposto a un importante test dei suoi strumenti prima di raggiungere la sua destinazione finale: gli asteroidi troiani. Verranno utilizzati sistemi di tracciamento, imager a colori, spettrometri a infrarossi e telecamere ad alta risoluzione per raccogliere dati preziosi sulla composizione e le caratteristiche di Dinkinesh.

Dopo aver salutato Dinkinesh, la prossima avventura di Lucy la riporterà verso la Terra per un altro aiuto gravitazionale nel dicembre 2024. Seguiranno i successivi sorvoli di altri corpi principali della fascia degli asteroidi, tra cui la roccia spaziale 52246 Donaldjohanson e gli asteroidi troiani 3548 Eurybates e 15094 Polymele.

La missione di Lucy rappresenta un'opportunità senza precedenti per svelare i segreti della storia del nostro sistema solare. Studiando questi antichi asteroidi, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni sulle origini del nostro vicinato cosmico e sugli elementi che hanno modellato il nostro pianeta.

Fonti: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)