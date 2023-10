La sonda Lucy della NASA si prepara all'incontro con l'asteroide Dinkinesh

By

La sonda Lucy della NASA si sta preparando per il suo prossimo sorvolo dell'asteroide Dinkinesh il 1° novembre. Dinkinesh si trova nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove e sarà la prima tappa della missione di Lucy per visitare altre nove rocce spaziali, conosciute come asteroidi troiani. Durante questo incontro verrà testato l'innovativo Terminal Tracking System della navicella spaziale, poiché deve puntare con precisione i suoi strumenti verso gli asteroidi durante i sorvoli.

Durante il suo avvicinamento a Dinkinesh, Lucy viaggerà all'incredibile velocità di 10,000 miglia orarie, rendendo un compito impegnativo mantenere un corretto allineamento con l'asteroide. Tuttavia, questo incontro serve come "prova generale" per i futuri incontri di Lucy con gli asteroidi troiani, poiché la geometria del sorvolo è simile a ciò che ci si aspetta durante quegli incontri.

Lo stesso Dinkinesh è un piccolo asteroide, che misura solo 0.5 miglia di larghezza. Sarà il più piccolo asteroide della fascia principale mai ripreso da vicino da un veicolo spaziale. Nonostante le sue dimensioni, il team di Lucy ritiene che Dinkinesh fornirà dati preziosi per la missione.

Una volta completato il sorvolo, Lucy partirà dalla fascia principale degli asteroidi e tornerà sulla Terra per un aiuto gravitazionale nel dicembre 2024, che la spingerà verso gli asteroidi troiani. Lucy effettuerà quindi un altro sorvolo di un asteroide della fascia principale nel 2025 prima di raggiungere finalmente gli asteroidi troiani Giove nel 2027.

L'incontro con Dinkinesh segna una tappa importante per la missione Lucy, poiché mette alla prova gli strumenti e i sistemi di navigazione della navicella. Questa missione mira a svelare i segreti del sistema solare primordiale e a far luce sulla formazione e l'evoluzione del nostro pianeta. Ad ogni sorvolo, Lucy raccoglierà dati preziosi che aiuteranno gli scienziati a ricostruire la storia del nostro vicinato cosmico.

– Credito immagine: Robert Lea/NASA