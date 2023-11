La sonda Lucy della NASA scopre sorprendenti rocce binarie attorno all'asteroide Dinkinesh

By

La sonda Lucy della NASA ha recentemente fatto una scoperta interessante durante il suo sorvolo dell'asteroide Dinkinesh. L’ipotesi iniziale era che Dinkinesh avesse una sola luna, ma le nuove immagini della sonda hanno rivelato qualcosa di molto più affascinante: il satellite in orbita attorno a Dinkinesh è in realtà costituito da due rocce spaziali che si sono unite gravitazionalmente. Gli astronomi chiamano questi asteroidi accoppiati “binari di contatto”.

Questa scoperta inaspettata è venuta alla luce quando la luminosità di Dinkinesh ha iniziato a cambiare mentre la sonda Lucy si avvicinava ad essa. Dopo un esame più attento, gli scienziati della NASA si sono resi conto che il satellite dell'asteroide aveva due lobi che sembravano toccarsi. Tuttavia, ciò è apparso evidente solo nelle immagini aggiuntive ottenute dalla sonda, scattate poco prima e dopo l’avvicinamento più vicino.

La presenza di un sistema binario di contatto attorno a Dinkinesh ha sorpreso gli scienziati, poiché è la prima volta che la NASA osserva un fenomeno del genere in cui un asteroide orbita attorno a un altro. John Spencer, il vice scienziato del progetto di Lucy, ha espresso il suo stupore, affermando: “Abbiamo osservato variazioni insolite nella luminosità di Dinkinesh, che suggerivano la presenza di una sorta di luna. Tuttavia, non ci saremmo mai aspettati nulla di così strano”.

La missione della sonda Lucy per studiare gli asteroidi è destinata a rivelare ulteriori sorprese. Nel corso di 12 anni, Lucy condurrà sorvoli di un massimo di 10 asteroidi “Troiani”, che condividono l'orbita di Giove, per ottenere informazioni sulla formazione iniziale dei pianeti all'interno del nostro sistema solare.

Dopo aver completato la sua visita a Dinkinesh, Lucy sta ora tornando verso la Terra per utilizzare un “aiuto gravitazionale”, spingendola ulteriormente nel sistema solare. Dopo questa manovra, la navicella viaggerà attraverso la fascia principale degli asteroidi, effettuando osservazioni dell’asteroide Donaldjohanson nel 2025 prima di raggiungere gli asteroidi troiani nel 2027.

Nel complesso, questa scoperta evidenzia la natura dinamica e complessa degli asteroidi nel nostro sistema solare. Mentre Lucy continua la sua missione, gli scienziati attendono con impazienza quali altre sorprese potrebbe svelare.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa ha scoperto la sonda Lucy attorno all'asteroide Dinkinesh?

La sonda Lucy ha scoperto che il satellite in orbita attorno all'asteroide Dinkinesh è in realtà due rocce spaziali che si sono unite gravitazionalmente. Questi asteroidi accoppiati sono conosciuti come “binari di contatto”.

2. Perché questa scoperta è significativa?

La NASA non ha mai osservato prima un sistema binario di contatto in orbita attorno a un altro asteroide, il che la rende una scoperta inaspettata e intrigante. Ciò contribuisce alla nostra comprensione della complessa natura degli asteroidi nel sistema solare.

3. Qual è lo scopo della missione Lucy della NASA?

La missione Lucy mira a studiare gli asteroidi e ottenere informazioni sulla formazione iniziale dei pianeti nel nostro sistema solare. Effettuando sorvoli ravvicinati degli asteroidi troiani e facendo osservazioni nella fascia principale degli asteroidi, Lucy fornirà dati preziosi.

4. Che cos'è una manovra di "gravità assistita"?

L'assistenza gravitazionale è una tecnica utilizzata dai veicoli spaziali per guadagnare velocità e regolare la propria traiettoria utilizzando l'attrazione gravitazionale di un corpo celeste. In questo caso, la sonda Lucy sta sfruttando la gravità terrestre per spingersi ulteriormente all'interno del sistema solare.

5. Quali asteroidi visiterà Lucy la prossima volta?

Dopo l'incontro con Dinkinesh, Lucy osserverà l'asteroide Donaldjohanson nel 2025 prima di raggiungere gli asteroidi troiani nel 2027. Questi sorvoli offriranno maggiori opportunità per l'esplorazione e la scoperta scientifica.