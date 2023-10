La navicella spaziale Lucy si avvicina al primo incontro con un asteroide nel suo viaggio durato 12 anni

By

La navicella spaziale Lucy, nella sua ambiziosa missione durata 12 anni per visitare otto diversi asteroidi, si sta avvicinando costantemente al suo primo obiettivo. Dopo aver percorso oltre 33 milioni di miglia (54 milioni di chilometri) dal suo lancio nell'ottobre 2021, Lucy si trova ora a circa 4.7 milioni di miglia (7.6 milioni di chilometri) dalla sua destinazione, un piccolo asteroide chiamato Dinikinesh. Tuttavia, secondo la NASA, Lucy ha ancora altri 16 milioni di miglia (25 milioni di chilometri) da percorrere prima di raggiungere Dinikinesh il 1° novembre.

Nelle ultime settimane, il team della missione Lucy ha osservato un aumento della luminosità man mano che la navicella si avvicinava all'asteroide. Lucy è riuscita a intravedere per la prima volta Dinikinesh il 3 settembre e da allora ha gradualmente avanzato verso di esso. La telecamera ad alta risoluzione della navicella, L'LORRI, è stata utilizzata per catturare una serie di immagini come parte di un programma di navigazione ottica. Questo programma determina la posizione relativa della navicella e del suo bersaglio analizzando la posizione apparente dell'asteroide rispetto allo sfondo della stella, garantendo un sorvolo preciso.

Recentemente, il 29 settembre, Lucy ha effettuato una piccola manovra di correzione della traiettoria, che ha regolato la sua velocità di circa 0.1 miglia all'ora (6 centimetri al secondo). Questa regolazione consentirà a Lucy di passare entro 265 miglia (425 chilometri) dall'asteroide durante il suo sorvolo. Se necessario, nel mese di ottobre potranno essere apportati ulteriori aggiustamenti alla traiettoria.

Nonostante un temporaneo blackout delle comunicazioni avvenuto tra il 6 e la metà di ottobre mentre la navicella spaziale passava dietro il Sole dalla prospettiva terrestre, Lucy ha continuato a raccogliere immagini dell'asteroide. Queste immagini verranno trasmesse sulla Terra una volta ristabilita la comunicazione con Lucy.

Dinikinesh, un piccolo asteroide nella fascia principale degli asteroidi, misura solo circa mezzo miglio (1 chilometro). È stato aggiunto all'itinerario della missione Lucy per testare il sistema di tracciamento del terminale della navicella, che consente immagini precise durante gli incontri ad alta velocità con gli asteroidi.

Il viaggio di Lucy attraverso gli asteroidi troiani inizierà nel 2027, iniziando con una visita a Euribate e al suo partner binario Queta. Seguiranno gli incontri con Polimele e il suo partner binario Leuco, nonché con Orus e la coppia binaria Patroclo e Menezio. I Troiani sono un gruppo di asteroidi che guidano e seguono Giove durante la sua orbita attorno al Sole.

La missione Lucy, che prende il nome dal famoso fossile di Australopiteco scoperto nel 1974, mira ad approfondire la nostra comprensione della storia primordiale del nostro sistema solare esplorando questi diversi asteroidi. Dinikinesh, il suo primo obiettivo, è stato scelto per mostrare le capacità della navicella spaziale e perfezionare le sue capacità di imaging durante gli incontri ad alta velocità con gli asteroidi.

