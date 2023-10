La navicella spaziale Lucy si avvicina al primo obiettivo di un asteroide nella sua missione di 12 anni

By

La navicella spaziale Lucy, lanciata dalla NASA nell'ottobre 2021, si sta avvicinando sempre di più al suo primo obiettivo, un piccolo asteroide chiamato Dinikinesh. Dopo aver viaggiato per oltre 33 milioni di miglia nello spazio, Lucy si trova ora a 4.7 milioni di miglia dall'asteroide. Tuttavia, dovrà ancora percorrere altri 16 milioni di miglia per raggiungere Dinikinesh il 1° novembre.

Il team dietro la missione ha osservato che la luminosità dell'asteroide aumenta man mano che Lucy si avvicina ad esso. La navicella spaziale ha utilizzato la sua fotocamera ad alta risoluzione, L'LORRI, per catturare una serie di immagini per la navigazione ottica. Confrontando la posizione dell'asteroide con lo sfondo della stella, la squadra può garantire un sorvolo preciso.

Per correggere la sua traiettoria, Lucy ha effettuato una piccola manovra di correzione il 29 settembre, modificando la sua velocità di circa 0.1 miglia all'ora. Ciò consentirà alla navicella spaziale di passare entro 265 miglia dall'asteroide durante il sorvolo. Se necessario, ci sarà un’altra opportunità per aggiustare la traiettoria in ottobre.

Durante un breve blackout delle comunicazioni dal 6 ottobre a metà ottobre, Lucy ha continuato a catturare immagini dell'asteroide, che verranno rimandate sulla Terra una volta ristabilita la comunicazione.

Dinikinesh è una minuscola roccia spaziale nella fascia principale degli asteroidi, larga solo circa mezzo miglio. È stato aggiunto all'itinerario della missione per testare il sistema di tracciamento del terminale della navicella per ottenere immagini precise durante gli incontri ad alta velocità con gli asteroidi.

Lucy continuerà il suo viaggio per visitare altri sette asteroidi del gruppo dei Troiani, a partire dal 2027. I Troiani sono un gruppo di asteroidi che guidano e seguono Giove mentre orbita attorno al Sole.

La missione prende il nome dal fossile di australopiteco Lucy, scoperto nel 1974. Dinikinesh, noto anche come Lucy, è il nome etiope del fossile dell'antenato umano. L'asteroide è stato scoperto nel 1999 ed è stato scelto come obiettivo per la missione a gennaio.

Fonte: NASA