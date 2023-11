La missione Lucy: svelare i segreti degli asteroidi

Gli asteroidi affascinano da tempo l'immaginazione degli scienziati e del pubblico in generale. Queste rocce celesti, resti della formazione del nostro sistema solare, non solo hanno rappresentato una minaccia per la Terra nel corso della storia, ma hanno anche svolto un ruolo fondamentale nel plasmare il destino del nostro pianeta. Un esempio è il colossale impatto di un asteroide che provocò l’estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Per ridurre al minimo le incertezze relative agli avvicinamenti ravvicinati e potenzialmente prevedere gli impatti futuri, la NASA ha intrapreso la missione Lucy, uno sforzo rivoluzionario volto a studiare da vicino queste enigmatiche rocce spaziali.

Allora, qual è esattamente la missione di Lucy? Lanciata il 16 ottobre 2021 dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, in Florida, Lucy è una missione della NASA progettata per esplorare i Troiani, un gruppo di asteroidi che risiedono in due sciami che orbitano attorno al Sole. A differenza della maggior parte degli asteroidi trovati nella fascia degli asteroidi, questi Troiani si trovano a milioni di chilometri dalla Terra. Studiando questi lontani Troiani, Lucy mira a svelare i segreti della loro composizione e a far luce sulle origini e sull'evoluzione del nostro sistema solare.

Recentemente, la navicella spaziale Lucy ha raggiunto un traguardo notevole intravedendo il suo primo asteroide troiano, Dinikinesh, che misura circa mezzo chilometro di larghezza. Oggi, 1 novembre, Lucy è pronta ad eseguire il suo storico primo sorvolo di Dinikinesh, segnando un momento significativo nel suo viaggio durato 12 anni. Questo approccio serve a un test ingegneristico per garantire che i sistemi e le procedure della navicella mantengano effettivamente l'asteroide nel campo visivo dei suoi strumenti scientifici, anche mentre sfreccia a velocità sbalorditive che superano i 16,000 chilometri all'ora.

Anche se l’imminente sorvolo di Dinikinesh rappresenta il primo approccio all’asteroide per la missione Lucy, la navicella spaziale ha già fatto una scoperta sorprendente. L'anno scorso si è imbattuto in un asteroide troiano chiamato Polymele, annidato nelle vicinanze di Giove, che possiede curiosamente un proprio satellite. Il team della Lucy Mission ha pianificato di condurre osservazioni di un'occultazione stellare, studiandone gli effetti mentre Polymele le passava davanti.

Nella sua ricerca per svelare i misteri degli asteroidi troiani, la navicella spaziale Lucy ha eseguito un'audace manovra di fionda in ottobre, sfruttando l'attrazione gravitazionale della Terra per spingersi verso territori inesplorati. Durante questa manovra, si è alzato fino a 350 chilometri sopra la Terra, attirando l'attenzione degli osservatori del cielo che si sono meravigliati della sua presenza transitoria. Prima di avventurarsi ulteriormente nelle profondità dello spazio, Lucy ha anche scattato alcune istantanee della Luna, mettendo a punto i suoi strumenti per l'esaltante viaggio che l'attendeva.

Mentre Lucy continua il suo straordinario viaggio attraverso il cosmo, anticipiamo con impazienza la ricchezza di conoscenze che sbloccherà su questi affascinanti corpi celesti. Scrutando il nostro passato cosmico, Lucy ci aiuta ad acquisire una comprensione più profonda del nostro posto nell'universo, delle forze che ci hanno plasmato e delle potenziali minacce future che si nascondono oltre i confini del nostro pianeta natale.

