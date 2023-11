La navicella spaziale Lucy della NASA inizia il viaggio verso Giove e incontra il primo asteroide

By

La navicella spaziale Lucy della NASA ha intrapreso la sua ambiziosa missione per esplorare gli asteroidi troiani vicino a Giove. La navicella spaziale ha recentemente completato un sorvolo dell'asteroide Dinkinesh, segnando il primo incontro nel suo viaggio.

Dinkinesh, situato a circa 300 milioni di miglia di distanza nella fascia principale degli asteroidi, è servito come test per gli strumenti di Lucy prima di raggiungere gli obiettivi più significativi. Sebbene Dinkinesh misuri solo mezzo miglio di diametro, apre la strada all'esplorazione di asteroidi più grandi che giacciono in agguato.

L'obiettivo principale di Lucy è studiare i Troiani, ritenuti i resti del primo sistema solare. Questi sciami di asteroidi inesplorati orbitano vicino a Giove e sono considerati capsule del tempo dell'inizio del sistema solare. La navicella spaziale passerà accanto a otto Trojan, stimati da 10 a 100 volte più grandi di Dinkinesh, prima di concludere la sua missione nel 2033.

Hal Levison, lo scienziato capo del Southwest Research Institute, ha espresso entusiasmo per l'incontro. Dinkinesh era in precedenza una macchia irrisolta nelle osservazioni telescopiche. Ora, la vicinanza di Lucy offre l'opportunità di raccogliere dati e immagini preziosi.

Prendendo il nome dai famosi resti scheletrici di 3.2 milioni di anni trovati in Etiopia, Lucy continuerà il suo viaggio e incontrerà un asteroide che prende il nome da uno degli scopritori fossili di Lucy, Donald Johanson.

Nonostante un'ala solare allentata sulla navicella, i controllori di volo ritengono che sia sufficientemente stabile per completare la missione con successo. Anche se Lucy non raccoglierà campioni né effettuerà soste, trasmetterà i suoi risultati alla Terra nel corso della prossima settimana, condividendo una visione senza precedenti di questi corpi celesti.

Con i recenti passi avanti nell’esplorazione degli asteroidi, compresi i ritorni di campioni e le missioni su asteroidi unici come Psiche, la missione Lucy della NASA aggiunge un’altra dimensione alla nostra comprensione della storia del sistema solare.

FAQ:

D: Qual è l'obiettivo principale di Lucy?

R: Lucy mira a studiare i Troiani, gli sciami di asteroidi vicino a Giove che forniscono informazioni sul sistema solare primordiale.

D: Quanti asteroidi visiterà Lucy?

R: Lucy supererà otto Trojan, ritenuti significativamente più grandi del Dinkinesh incontrato di recente.

D: Lucy raccoglierà campioni?

R: No, la missione di Lucy è focalizzata sull'osservazione e sulla raccolta dati.