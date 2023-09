La straordinaria bellezza e il potenziale scientifico del cratere Shackleton sulla Luna

Il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA ha catturato un'immagine mozzafiato del mosaico del cratere Shackleton, mostrandone le immense dimensioni e il significato scientifico. Misurando 12.4 km di diametro, questo cratere lunare supera molti dei suoi omologhi sulla Terra in termini di scala. Situato sul Polo Sud lunare, il cratere Shackleton è un sito promettente per l'esplorazione grazie alla sua abbondanza di risorse e potenziali scoperte scientifiche.

L'immagine composita del cratere Shackleton è stata creata utilizzando le foto scattate dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) dell'LRO e i dati raccolti dallo strumento ShadowCam sulla navicella spaziale Koran Danuri, sviluppata dalla NASA. Questo punto di osservazione dall'orbita lunare offre una prospettiva unica sull'impatto che ha formato questo colossale cratere secoli fa. L'impatto, probabilmente causato da un enorme detrito spaziale, ha provocato una profonda distruzione della superficie lunare.

L'analisi condotta dall'LRO rivela il notevole schema di splashback in cui i materiali espulsi intensamente riscaldati dall'impatto sono atterrati attraverso il Polo Sud lunare. Oggi, le profondità del cratere Shackleton sono estremamente fredde e preservano preziose risorse fornite dagli impatti di asteroidi e comete. Queste risorse includono l’elio-3, un potenziale combustibile per la fusione nucleare, nonché l’uranio, il torio e il ghiaccio d’acqua. Il ghiaccio d’acqua ha il potenziale per sostenere i futuri abitanti lunari, fornendo sia acqua potabile che la capacità di creare carburante per missili e ossidante.

Anche se la foto potrebbe non rivelare il potenziale scientifico dettagliato del cratere Shackleton, la NASA ne riconosce l'importanza come obiettivo per l'esplorazione umana. Infatti, attualmente esiste una missione robotica che esplora la sua superficie. La bellezza maestosa e le possibilità scientifiche di questa meraviglia lunare ci ricordano la nostra stessa vulnerabilità come esseri sulla Terra.

Fonti: NASA