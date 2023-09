La NASA pubblica una richiesta di proposte per un veicolo in deorbita per riportare la Stazione Spaziale Internazionale sulla Terra

La NASA ha annunciato l'intenzione di affidare ad aziende americane lo sviluppo di un veicolo per deorbitare la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La scorsa settimana l'agenzia ha pubblicato una richiesta di proposte (RFP) sul portale di e-procurement del governo statunitense SAM.gov. Il veicolo, noto come US Deorbit Vehicle (USDV), avrà il compito di riportare in sicurezza la ISS sulla Terra.

L'USDV sarà un nuovo progetto di veicolo spaziale o una modifica a un veicolo spaziale esistente che deve completare con successo il suo primo volo e avere la capacità di riprendersi dalle anomalie, garantendo la possibilità di eseguire un'ustione critica da deorbita. La NASA mira a far sì che piattaforme di proprietà e gestione commerciale subentrino nelle operazioni in orbita terrestre bassa (LEO) prima della scadenza del 2030.

Prima di emettere la RFP, la NASA aveva preso in considerazione l'uso della navicella spaziale Roscosmos Progress per gestire le operazioni di deorbita. Tuttavia, l’agenzia ora ritiene che una nuova soluzione di veicolo spaziale fornirebbe capacità più robuste. Il veicolo in uscita dall'orbita dovrà agganciarsi alla ISS almeno un anno prima della data di rientro prevista per consentire test e controlli.

Una volta collegato, il veicolo abbasserà l'altitudine della ISS attraverso la resistenza atmosferica o manovre propulsive. L'uscita finale dall'orbita comporterà un rientro controllato all'interno di un corridoio predefinito. Il veicolo di deorbita avrà il compito di fornire il controllo delta-v e di assetto durante questi eventi critici.

Mentre la NASA è concentrata sulla transizione verso missioni umane sulla Luna e su Marte, l’agenzia riconosce l’importanza della ISS per la ricerca scientifica. Gli esperimenti di microgravità condotti sulla ISS hanno contribuito alla ricerca fondamentale e hanno il potenziale per far avanzare molteplici discipline.

Mentre la NASA porta avanti il ​​suo piano per commercializzare le operazioni LEO, la cooperazione internazionale tra partner come ESA, JAXA e Roscosmos rimane essenziale per il futuro dell’esplorazione spaziale.

