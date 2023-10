La NASA lancerà un sistema di comunicazione laser verso la Stazione Spaziale Internazionale

La NASA si sta preparando a inviare un sistema di comunicazione laser alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) il prossimo mese. Il sistema, noto come ILLUMA-T, sarà installato sul modulo esterno della ISS. Il suo scopo è quello di mostrare le comunicazioni laser ad alta velocità di dati dalla stazione spaziale al Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) della NASA, che poi trasmetterà i dati alla Terra.

LCRD, lanciato nel 2021, sta attualmente inviando dati alla Terra dall’orbita geosincrona a una velocità di 1.2 Gbps. In quanto satellite relè, l'LCRD consente alle missioni spaziali di inviare i propri dati tramite collegamenti laser al relè, che poi li trasmette alle stazioni di terra sulla Terra. La combinazione di ILLUMA-T e LCRD creerà il primo sistema di relè di comunicazione laser bidirezionale della NASA.

Il vantaggio dei sistemi laser rispetto ai metodi di comunicazione tradizionali è che offrono velocità di trasmissione dati più elevate pur essendo più leggeri e richiedendo meno energia. Ciò è particolarmente vantaggioso quando si progettano veicoli spaziali.

Il carico utile ILLUMA-T è gestito dal Goddard Space Flight Center della NASA, in collaborazione con il Johnson Space Center e il Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). Il lancio del sistema di comunicazione laser è previsto per il 5 novembre, a bordo della navicella spaziale SpaceX Dragon dal Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Oltre a ILLUMA-T, la navicella spaziale Dragon trasporterà anche altri esperimenti, hardware e rifornimenti per l'equipaggio dell'Expedition 70. Uno di questi esperimenti è l’Atmospheric Waves Experiment (AWE), che misurerà le caratteristiche e il movimento delle onde gravitazionali atmosferiche. AWE mira a migliorare la nostra comprensione dell'atmosfera, del tempo e del clima della Terra e a sviluppare strategie per mitigare gli effetti della meteorologia spaziale.

Fonte: NASA