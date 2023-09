Perseverance e l'elicottero Ingenuity su Marte

Dal rilascio di ChatGPT, le preoccupazioni sulle implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale sono state ampiamente discusse. Molti temono che l’intelligenza artificiale possa portare all’estinzione dell’umanità o all’eliminazione di posti di lavoro. Tuttavia, esiste un approccio diverso all’integrazione dell’IA sul posto di lavoro che evita queste trappole etiche. I team dei veicoli spaziali robotici della NASA forniscono un esempio di come esseri umani e robot possono lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni.

L’idea di sostituire gli esseri umani con le macchine è una paura comune associata all’intelligenza artificiale. Tuttavia, l’evidenza empirica mostra che l’automazione non riduce necessariamente i costi ma, al contrario, aumenta la disuguaglianza. I sistemi di autonomia mista, in cui esseri umani e robot lavorano insieme, forniscono un’alternativa alla completa sostituzione. In questi sistemi, esseri umani e robot operano all'interno dello stesso sistema, influenzandosi a vicenda. Questo approccio può aiutare a evitare i problemi del lavoro fantasma, in cui gli esseri umani sono gravati da compiti insensati che potrebbero potenzialmente essere automatizzati.

La ricerca con squadre di veicoli spaziali robotici presso la NASA mostra che la creazione di squadre uomo-robot invece di sostituire gli esseri umani può risolvere molte delle questioni etiche legate all’intelligenza artificiale. Questi team sfruttano i punti di forza sia degli esseri umani che dei robot, lavorando verso un obiettivo comune. Ad esempio, i robot possono essere inviati a svolgere compiti fisicamente pericolosi, mentre gli esseri umani forniscono le competenze e le capacità decisionali necessarie. Estendendo e potenziando le capacità umane con la robotica, le aziende possono creare forti team uomo-robot.

Una delle sfide etiche nell’intelligenza artificiale è l’utilizzo e la raccolta dei dati. La formazione con intelligenza artificiale generativa sul lavoro degli artisti senza il loro consenso e set di dati commerciali distorti hanno sollevato preoccupazioni. Tuttavia, i robot su Marte si affidano a informazioni visive e a distanza per eseguire compiti, evitando alcuni dei dilemmi etici associati all’utilizzo dei dati sociali nell’intelligenza artificiale.

Un altro aspetto da considerare sono le connessioni emotive che si possono formare con i robot. I soldati piangono i droni rotti sul campo di battaglia e le famiglie sviluppano un attaccamento ai loro robot domestici. Questa connessione emotiva nasce da un senso di cura per le macchine e può esaltare le qualità che rendono umane le persone.

Nei settori in cui l’intelligenza artificiale potrebbe potenzialmente sostituire i lavoratori, concentrarsi su partenariati intelligenti uomo-macchina può migliorare le capacità umane anziché sminuirle. L’intelligenza artificiale può supportare i team di scrittura delle sceneggiature fornendo informazioni al volo, aiutare gli artisti a generare algoritmi per la creatività e assistere i team di software nella ricerca di errori. Sebbene queste partnership non eliminino tutte le preoccupazioni etiche legate all’intelligenza artificiale, offrono un approccio più umano ed etico all’integrazione della tecnologia sul posto di lavoro.

