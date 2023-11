Gli astronomi fanno una scoperta rivoluzionaria: sette pianeti “infuocati” svelati nel nuovo sistema

Una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’esplorazione spaziale ha entusiasmato gli astronomi di tutto il mondo. Utilizzando i dati del telescopio spaziale Kepler della NASA, in disuso, gli scienziati hanno scoperto un nuovissimo sistema che vanta sette pianeti roventi. Questi corpi celesti orbitano attorno a una stella lontana che, contrariamente alle aspettative, è più grande e più calda del nostro sole.

Descritti come “soffocanti” e “immersi” in un calore intenso, i pianeti recentemente scoperti risiedono in prossimità della loro stella ospite simile al sole. In effetti, questa stella supera del 10% le dimensioni del nostro Sole e irradia un calore più caldo di circa il 5%. Di conseguenza, questi pianeti sperimentano più calore per unità di area rispetto a qualsiasi pianeta del nostro sistema solare.

Notevoli per le loro dimensioni, ciascuno di questi pianeti appena scoperti supera la Terra in scala. I due pianeti più interni sono leggermente più grandi, mentre i restanti cinque appaiono sostanzialmente più grandi, raggiungendo circa il doppio della dimensione del nostro pianeta. Gli astronomi ritengono che i pianeti interni probabilmente vantino composizioni rocciose con atmosfere potenzialmente sottili, mentre si prevede che i cinque pianeti esterni abbiano atmosfere più spesse.

Il sistema è stato designato come sistema Kepler-385, in omaggio al ruolo fondamentale che il telescopio in pensione ha svolto nella sua scoperta. Questo straordinario sistema entra ora nel prestigioso catalogo di pianeti candidati compilato dal telescopio Keplero. Il catalogo contiene quasi 4,400 pianeti candidati, inclusi oltre 700 sistemi multi-pianeta: una scoperta sorprendente, poiché è raro incontrare sistemi con più di sei pianeti candidati.

Questo nuovo catalogo mira a fornire agli astronomi un elenco completo e preciso di sistemi, svelando in definitiva informazioni più approfondite sulle proprietà degli esopianeti. Sottolinea il contributo indispensabile della missione Kepler della Nasa allo sforzo di ricerca degli esopianeti.

Come spiega Jack Lissauer, ricercatore presso l'Ames Research Center della Nasa nella Silicon Valley in California e autore principale dello studio che introduce il nuovo catalogo: “Il nostro catalogo aggiornato presenta l'elenco più preciso dei candidati pianeti Keplero e dei loro attributi fino ad oggi. La missione Kepler è stata in prima linea nella scoperta di esopianeti e questa risorsa inestimabile arricchirà notevolmente la nostra comprensione di questi mondi lontani”.

