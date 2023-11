Gli astronomi svelano lo straordinario sistema Kepler-385 con caratteristiche planetarie uniche

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta entusiasmante attraverso la meticolosa analisi dei dati del telescopio spaziale Kepler della NASA in pensione. In una dichiarazione rilasciata dall'agenzia spaziale, è stato rivelato che è stato svelato un rovente sistema di sette pianeti, denominato Kepler-385. Questo sistema appena scoperto si distingue per le sue caratteristiche uniche, che lo distinguono dai nostri immediati vicini cosmici.

Uno degli aspetti più intriganti di Kepler-385 è che tutti e sette i pianeti del sistema sono più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno. Ciò li colloca in una categoria relativamente rara nell'universo, rendendoli corpi celesti straordinari. L'intenso calore emesso dalla loro stella ospite supera quello ricevuto da qualsiasi altro pianeta o corpo celeste all'interno del nostro sistema solare.

Secondo gli esperti, due dei pianeti, trovati più vicini alla stella, sono probabilmente composti prevalentemente da roccia e potrebbero possedere atmosfere sottili. Al contrario, si prevede che i cinque pianeti esterni, di dimensioni significativamente più grandi, siano avvolti da spesse atmosfere. Ciascuno di questi pianeti vanta un raggio circa doppio di quello della Terra.

La presentazione del sistema Kepler-385 è una pietra miliare notevole nell’ultimo catalogo Kepler, che comprende quasi 4,400 pianeti candidati. All’interno di questo catalogo, i ricercatori hanno identificato oltre 700 sistemi multi-pianeta, ampliando ulteriormente la nostra conoscenza e comprensione degli esopianeti.

Il dottor Jack Lissauer, autore principale del catalogo e ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati, affermando: "Abbiamo messo insieme l'elenco più accurato dei candidati pianeti Keplero e delle loro proprietà fino ad oggi". Questo catalogo fornirà agli astronomi informazioni preziose sulle caratteristiche degli esopianeti.

La missione Keplero svolge un ruolo fondamentale nella nostra ricerca per esplorare e comprendere il vasto universo, ed è stata determinante nella scoperta di una porzione significativa di esopianeti conosciuti. Con questo nuovo catalogo, gli scienziati avranno accesso a informazioni preziose che approfondiranno la nostra comprensione di questi affascinanti corpi celesti.

FAQ:

D: Cosa rende unico il sistema Kepler-385?

R: Il sistema Kepler-385 si distingue per le sue caratteristiche uniche. Tutti e sette i pianeti del sistema sono più grandi della Terra ma più piccoli di Nettuno, il che li rende corpi celesti straordinari.

D: Quanti sistemi multi-pianeta sono inclusi nell'ultimo catalogo Kepler?

R: L'ultimo catalogo Kepler comprende oltre 700 sistemi multi-pianeta.

D: Qual è lo scopo della missione Kepler?

R: La missione Kepler ha lo scopo di espandere la nostra comprensione degli esopianeti e ha scoperto fino ad oggi una parte significativa degli esopianeti conosciuti.

D: Chi è l'autore principale del catalogo Kepler?

R: Il dottor Jack Lissauer, ricercatore presso l'Ames Research Center della NASA, è l'autore principale del catalogo Kepler.