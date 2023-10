Svelare le misteriose nuvole di Giove

Il fascino enigmatico del pianeta Giove continua ad affascinare sia gli scienziati che gli appassionati di spazio. Recentemente, la missione Juno della NASA ha svelato un'immagine affascinante delle regioni settentrionali del gigante gassoso, lasciando gli spettatori incuriositi. Il 7 settembre, durante il suo 54esimo sorvolo ravvicinato, la navicella spaziale Juno è riuscita a catturare uno spettacolo straordinario noto come Jet N7.

L'immagine mostra immense nuvole turbolente e tempeste vorticose, che per coincidenza somigliano a una faccia spettrale lungo il terminatore di Giove, la linea che divide il giorno dalla notte sul pianeta. È come se Halloween avesse deciso di visitare il gigante gassoso un po' prima quest'anno. Queste inquietanti formazioni, riprese dallo scienziato cittadino Vladimir Tarasov quando Giunone si trovava a circa 2,400 miglia sopra Giove, hanno innescato un affascinante effetto psicologico noto come pareidolia. Prendendo il nome dalla tendenza degli osservatori a percepire modelli o volti in strutture apparentemente casuali, la pareidolia ha a lungo incuriosito scienziati e artisti.

Anche se questo può sembrare un fenomeno unico, non è la prima volta che la NASA cattura un'immagine di quello che sembra essere un volto su un corpo celeste. Nel 1976, la famosa foto “Face on Mars” suscitò scalpore tra gli appassionati di spazio. Tuttavia, successive indagini condotte dalla navicella spaziale Viking 1 della NASA hanno rivelato che il volto era semplicemente un'illusione ottica causata dalle caratteristiche geologiche naturali del Pianeta Rosso.

Juno, la straordinaria sonda spaziale della NASA, continua a orbitare attorno a Giove e a svelarne i misteri. Lanciato nell'agosto 2011, Juno è attrezzato per misurare la composizione di Giove, il campo gravitazionale, il campo magnetico e la magnetosfera polare. La sua missione si estende allo studio della formazione del pianeta, inclusa la presenza di un nucleo roccioso. Juno esplora anche le proprietà atmosferiche di Giove come il contenuto di acqua, la distribuzione della massa e i formidabili venti che possono raggiungere velocità fino a 620 km/h.

Mentre continuiamo a meravigliarci delle immagini maestose che Giunone ci offre, ci vengono ricordate ancora una volta le vaste meraviglie che il nostro universo racchiude. Ad ogni sorvolo ravvicinato, le rivelazioni di Giunone alimentano la nostra curiosità e approfondiscono la nostra comprensione dell'enigmatico gigante gassoso.

FAQ

Cosa ha catturato la missione Juno della NASA?

La missione Juno della NASA ha catturato un'immagine delle regioni settentrionali di Giove conosciute come Jet N7, con nuvole turbolente e formazioni tempestose che ricordano una faccia spettrale.

Cos'è la pareidolia?

La pareidolia è un fenomeno psicologico che induce gli osservatori a percepire volti o modelli in strutture casuali.

La NASA ha già catturato immagini simili?

Sì, nel 1976, la NASA catturò la famosa foto “Face on Mars”, che in seguito si scoprì essere un’illusione ottica causata dalle caratteristiche geologiche naturali del pianeta.

Qual è la missione di Giunone?

Juno è una sonda spaziale della NASA in orbita attorno a Giove. Misura la composizione di Giove, il campo gravitazionale, il campo magnetico e la magnetosfera polare, cercando anche indizi sulla formazione del pianeta, sulle proprietà atmosferiche e altro ancora.