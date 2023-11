La missione Juno della NASA scopre minerali e composti organici sorprendenti sulla luna Ganimede di Giove

By

La missione Juno della NASA ha recentemente svelato una scoperta rivoluzionaria su Ganimede, la più grande luna di Giove. Lo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), che era a bordo della navicella spaziale Juno, ha raccolto dati durante un sorvolo ravvicinato di Ganimede, rivelando la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie della luna.

Questa notevole osservazione segna un passo avanti significativo nella nostra comprensione dell'origine e della composizione di Ganimede. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy il 30 ottobre, fanno luce sulla misteriosa composizione delle profondità oceaniche della luna.

Ganimede, che misura addirittura più del pianeta Mercurio, ha catturato l'interesse scientifico grazie al suo enorme oceano interno nascosto sotto una crosta ghiacciata. Acquisire informazioni sulla composizione della luna e sulla presenza di minerali e sostanze organiche ci avvicina alla decifrazione dei segreti nascosti all'interno di Ganimede.

In precedenza, accenni di sali e composti organici venivano intravisti solo dalla navicella spaziale Galileo della NASA, dal telescopio spaziale Hubble e dal Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo meridionale. Tuttavia, la risoluzione spaziale di tali osservazioni era inadeguata per trarre conclusioni definitive. Ora, grazie al passaggio ravvicinato di Giunone, abbiamo osservazioni dettagliate senza precedenti della superficie di Ganimede.

Lo strumento JIRAM, progettato principalmente per studiare l'atmosfera di Giove, si è rivelato prezioso nell'esame delle superfici di Ganimede e delle altre lune galileiane di Giove. Con una notevole risoluzione spaziale per la spettroscopia infrarossa che supera 0.62 miglia per pixel, JIRAM ha identificato e analizzato caratteristiche spettrali uniche di materiali diversi dal ghiaccio d'acqua, tra cui cloruro di sodio idrato, cloruro di ammonio, bicarbonato di sodio e possibilmente aldeidi alifatiche.

Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove strade per lo studio della storia di Ganimede e dei processi che hanno plasmato la Luna nel corso di miliardi di anni. La presenza di sali ammoniacali suggerisce che Ganimede potrebbe aver accumulato materiali abbastanza freddi da condensare l'ammoniaca durante la sua formazione. Inoltre, i sali di carbonato potrebbero contenere indizi sui ghiacci ricchi di anidride carbonica e sulla complessa evoluzione geologica della Luna.

FAQ:

D: Come sono stati raccolti i dati?

R: I dati sono stati raccolti dallo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) a bordo della navicella spaziale Juno della NASA durante un sorvolo ravvicinato di Ganimede.

D: Cosa hanno rivelato le osservazioni?

R: Le osservazioni hanno rivelato la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie di Ganimede.

D: Cosa c'è di significativo in questa scoperta?

R: Questa scoperta fornisce informazioni cruciali sull'origine di Ganimede e sulla composizione delle profondità oceaniche, facendo avanzare la nostra comprensione della complessa natura della Luna.

D: Quali strumenti venivano utilizzati in precedenza per studiare Ganimede?

R: Precedenti osservazioni sono state effettuate utilizzando la navicella spaziale Galileo della NASA, il telescopio spaziale Hubble e il Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo meridionale.

D: Qual è il potenziale significato dei sali e delle sostanze organiche osservate?

R: La presenza di sali e sostanze organiche può offrire indizi sulla storia geologica di Ganimede e sui processi che hanno modellato la luna nel corso della sua esistenza.

D: In che modo questa scoperta contribuisce alla nostra conoscenza del sistema solare?

R: Comprendere la composizione di Ganimede fa luce sulla formazione e sull'evoluzione delle lune di Giove, che ha implicazioni più ampie per lo studio dei sistemi planetari.