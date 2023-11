Nuove scoperte: sali e sostanze organiche scoperti sulla luna di Giove Ganimede

By

I dati raccolti dalla missione Juno della NASA hanno rivelato la presenza di sali minerali e composti organici sulla superficie della luna di Giove Ganimede. Lo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), a bordo della navicella spaziale, ha ottenuto questi risultati durante un sorvolo ravvicinato della luna ghiacciata. Pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla composizione di Ganimede e sull'origine del suo vasto oceano interno.

Ganimede, la più grande delle lune di Giove e persino più grande del pianeta Mercurio, è stata oggetto di fascino per gli scienziati a causa del suo oceano d'acqua nascosto sotto la crosta ghiacciata. Precedenti osservazioni effettuate dalla navicella spaziale Galileo della NASA, dal telescopio spaziale Hubble e dal Very Large Telescope dell'Osservatorio europeo meridionale avevano già accennato alla presenza di sali e sostanze organiche su Ganimede, ma la risoluzione di tali osservazioni era insufficiente per confermarne definitivamente l'esistenza.

Tuttavia, con la capacità ad alta risoluzione di JIRAM, gli scienziati di Juno sono stati in grado di identificare caratteristiche spettrali uniche di materiali diversi dal ghiaccio d'acqua, tra cui cloruro di sodio idrato, cloruro di ammonio, bicarbonato di sodio e possibilmente aldeidi alifatiche. Questi risultati suggeriscono che Ganimede potrebbe aver accumulato materiali abbastanza freddi da condensare l’ammoniaca durante la sua formazione, e i sali di carbonato potrebbero essere resti di ghiacci ricchi di anidride carbonica.

Le osservazioni effettuate durante il sorvolo hanno anche rivelato che l'abbondanza di sali e sostanze organiche è maggiore nei terreni bui e luminosi alle latitudini protette dal campo magnetico di Ganimede. Ciò suggerisce che le regioni schermate, fino ad una latitudine di circa 40 gradi, sono meno colpite dal bombardamento di particelle energetiche provenienti dal campo magnetico di Giove.

Queste nuove scoperte segnano un’importante pietra miliare nella comprensione della composizione e della storia geologica di Ganimede. Con i continui progressi nella tecnologia dell’esplorazione spaziale, le future missioni sulla luna di Giove potrebbero fornire informazioni ancora più dettagliate sulla sua complessa superficie e sul potenziale per sostenere la vita.

FAQ

D: Cosa ha scoperto la missione di Giunone su Ganimede?

R: La missione di Giunone ha scoperto sali minerali e composti organici sulla superficie di Ganimede, la luna più grande di Giove.

D: Come sono state fatte queste scoperte?

R: Lo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), a bordo della navicella spaziale Juno, ha ottenuto dati durante un sorvolo ravvicinato di Ganimede, consentendo agli scienziati di identificare le caratteristiche spettrali uniche dei materiali diversi dal ghiaccio d'acqua.

D: Cosa suggeriscono questi risultati sulla formazione di Ganimede?

R: La presenza di sali ammoniacali suggerisce che Ganimede potrebbe aver accumulato materiali abbastanza freddi da condensare l'ammoniaca durante la sua formazione, e i sali di carbonato potrebbero essere resti di ghiacci ricchi di anidride carbonica.

D: In che modo il campo magnetico di Ganimede protegge determinate regioni?

R: Il campo magnetico di Ganimede protegge latitudini specifiche, fino a circa 40 gradi, dal bombardamento di particelle energetiche creato dal campo magnetico di Giove. Queste regioni protette mostrano la più alta abbondanza di sali e sostanze organiche.

D: Quali implicazioni hanno queste scoperte per l’esplorazione futura?

R: Questi risultati forniscono preziose informazioni sulla composizione e sulla storia geologica di Ganimede. Le future missioni su Ganimede potrebbero migliorare ulteriormente la nostra comprensione della sua superficie e della potenziale abitabilità.